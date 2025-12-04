Nhà hàng Sinh đôi tại Hàn Quốc mang ẩm thực Việt lan tỏa đến bạn bè quốc tế

Với những người con xa xứ, ẩm thực như một nhịp cầu gắn kết cộng đồng, gợi nhớ về hương vị quê nhà. Tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, cà phê-nhà hàng Sinh đôi Việt Nam và siêu thị Việt-Hàn Sinh đôi Mart đã trở thành điểm hẹn cho những ai yêu món Việt. Đứng sau thương hiệu này là hai chị em sinh đôi Phạm Loan và Phạm Luyến, từ du học sinh nay trở thành những nữ doanh nhân thành công.





Khởi nghiệp với quán cà phê nhỏ ở thành phố Gimpo, hai chị em Loan-Luyến đã mạnh dạn chuyển địa bàn kinh doanh về khu vực gần trường Đại học Konkuk, khai trương quán ăn và mở rộng sang siêu thị vào năm 2024. Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu Sinh đôi tạo sự gần gũi, thân thiện, hai chị em đã chú trọng đầu tư vào không gian, bài trí quán, đồng thời đẩy mạnh ẩm thực Đà Nẵng-Hội An để tạo ra sự khác biệt. Mặc dù vậy, Loan và Luyến cũng gặp không ít khó khăn khi nỗ lực vừa gìn giữ những nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Việt, vừa điều chỉnh công thức để hài hòa trong khác biệt khẩu vị giữa hai nước.





Mời quý vị cùng Khuê trò chuyện với chị em Loan, Luyến để hiểu hơn về hành trình khởi nghiệp, câu chuyện thương hiệu, và những kế hoạch trong tương lai.