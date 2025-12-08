Twice là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên tổ chức concert tại Sân vận động quốc gia Nhật Bản

ⓒ JYP Entertainment

Nhóm nhạc nữ Twice ngày 7/12 đã đăng tải poster cho chặng dừng bổ sung của chuyến lưu diễn thế giới thứ 6 “This Is For” trên tài khoản mạng xã hội chính thức tại Nhật Bản, kèm thông báo kế hoạch tổ chức 3 đêm concert liên tiếp tại Sân vận động quốc gia Nhật Bản tại Tokyo vào tháng 4/2026. Theo đó, nhóm sẽ trở thành nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên tổ chức concert tại Sân vận động quốc gia Nhật Bản, thiết lập một cột mốc mới trong lịch sử của idol K-pop.





Twice sẽ tổ chức ba đêm concert vào các ngày 25, 26 và 28/4/2026 tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản, địa điểm được coi là biểu tượng hàng đầu của xứ sở mặt trời mọc. Chặng dừng này càng thêm đặc biệt hơn với thiết kế 360 độ cho toàn bộ ghế ngồi, mỗi đêm dự kiến thu hút khoảng 80.000 khán giả, nâng tổng số người tham dự lên hơn 240.000 cho cả ba buổi và được đánh giá là concert có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử hoạt động của nhóm.





Vào tháng 9 vừa qua, Twice đã khép lại các tour diễn vòng quanh các sân vận động có mái vòm tại Nhật Bản với tổng cộng 400.000 khán giả. Ở phần cuối đêm diễn tại Tokyo Dome, nhóm bày tỏ mong muốn “tiến đến sân khấu lớn hơn” và hé mở về kế hoạch tổ chức concert bổ sung vào năm 2026. Giờ đây, với việc chính thức xác nhận biểu diễn tại Sân vận động quốc gia Nhật Bản, Twice không chỉ mở rộng quy mô sân khấu mà còn khẳng định bước tiến mới của mình với tư cách “girlgroup hàng đầu toàn cầu”, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.





Mặt khác, gần đây ca khúc “Strategy” thuộc album mini thứ 14 phát hành tháng 12/2024 đã giúp Twice trở thành nhóm nữ K-pop đầu tiên nhận chứng nhận Bạch kim từ Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA). Sau khi trụ vững 17 tuần trên bảng xếp hạng chủ lực “Hot 100” của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ), nhóm tiếp tục ghi dấu thành tích toàn cầu với chứng nhận cao nhất mà một girlgroup K-pop đạt được tại RIAA. Bước qua kỷ niệm 10 năm ra mắt, Twice vẫn cho thấy sự phát triển không ngừng và được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc thế giới.