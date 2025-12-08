Phần 36: Phim “Trò chơi con mực” thay đổi cục diện nội dung Hàn Quốc

“Trò chơi con mực” (Squid game) kể về hành trình sinh tồn của những người tham gia vốn bị dồn ép bởi nợ nần cùng cạnh tranh để giành giải thưởng 45,6 tỷ won (khoảng 31 triệu USD theo tỷ giá hiện tại). Bộ phim đã tái hiện các trò chơi truyền thống Hàn Quốc như “Đèn đỏ, đèn xanh” (người Hàn gọi là “Hoa dâm bụt đã nở”), tách kẹo đường Dalgona hay bắn bi thành loạt thử thách sinh tồn, giúp khán giả trong nước và quốc tế đều dễ hiểu, nhanh chóng bị cuốn hút. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa sự tuyệt vọng của các nhân vật với bối cảnh không gian hạn chế cùng cách dàn dựng và thiết kế thị giác đã khiến bộ phim vượt khỏi khuôn mẫu một trò chơi sinh tồn thông thường, trở thành một tác phẩm mang thông điệp xã hội sâu sắc và nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ.

Theo số liệu chính thức của Netflix, “Trò chơi con mực” đã tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới ngay sau khi ra mắt, trở thành một tác phẩm bom tấn quốc tế. Năm 2022, bộ phim tiếp tục lập nên dấu mốc lịch sử khi chiến thắng 6 hạng mục tại lễ trao giải Emmy, bao gồm cả giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. Đây là lần đầu tiên một bộ phim không nói tiếng Anh chiến thắng ở các hạng mục quan trọng. Thành công này cho thấy chỉ cần vượt qua rào cản ngôn ngữ, nội dung Hàn Quốc có đủ khả năng cạnh tranh trên thế giới.

Thành công của “Trò chơi con mực” thúc đẩy K-content

Phim “Trò chơi con mực” đã thúc đẩy nhiều quốc gia khác sản xuất nội dung nội địa theo phong cách trò chơi sinh tồn kiểu Hàn Quốc. Các nền tảng dịch vụ video trực tuyến (OTT) trên thế giới tăng cường đầu tư vào nội dung Hàn Quốc (K-content). Nhiều thể loại nội dung Hàn Quốc được phát triển ngay từ giai đoạn lên ý tưởng với mục tiêu hướng tới thị trường quốc tế.





Sự phát triển của nội dung Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu

“Trò chơi con mực” không chỉ là một bộ phim truyền hình mà còn trở thành cánh cửa đưa văn hóa và cảm nhận của Hàn Quốc ra toàn thế giới. Các sự kiện trải nghiệm trò chơi, bộ dụng cụ làm kẹo đường Dalgona hay đồng phục thể thao màu xanh lá trong phim đều tạo sức hút toàn cầu. Đồng thời, các trò bắt chước và meme lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng đã góp phần củng cố thêm sức ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc. Xu hướng này cho thấy nội dung Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở một trào lưu mà đã trở thành một phần quan trọng trong cấu trúc văn hóa toàn cầu.