Doyoung và Jungwoo (NCT) đồng thời nhập ngũ vào ngày 8/12





ⓒ SM Entertainment





Công ty giải trí SM Entertainment ngày 8/12 thông báo hai thành viên của nhóm nhạc nam NCT là Doyoung và Jungwoo sẽ đồng thời nhập ngũ cùng lúc. Doyoung dự kiến thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Lục quân Hàn Quốc, trong khi Jungwoo đã nhận thông báo trúng tuyển vào đội quân nhạc thuộc Lục quân Hàn Quốc.





SM cho biết sẽ không có bất kỳ sự kiện đặc biệt nào được tổ chức trong ngày nhập ngũ của hai thành viên, và cũng đề nghị người hâm mộ hạn chế đến địa điểm nhập ngũ để đảm bảo an toàn, vì nơi này còn có rất nhiều quân nhân và gia đình của họ cũng có mặt.





Trước ngày lên đường, Jungwoo đã chuẩn bị cho việc nhập ngũ và cắt đi mái tóc vàng của mình vào ngày 7/12. Tại tiệm làm tóc, phần tóc đã cắt được sắp xếp thành dòng chữ “Doyoung Jungwoo nhập ngũ”. Nam thần thượng cũng đã nhận được một chiếc bánh có thông điệp chúc sức khỏe và động viên trong buổi tiệc nhỏ trước khi nhập ngũ.





Trước đó, thành viên Taeyong đã nhập ngũ với tư cách lính Hải quân vào tháng 4/2024, còn thành viên Jaehyun hiện đang phục vụ trong quân nhạc thuộc Viện Sĩ quan Lục quân Hàn Quốc kể từ tháng 11 cùng năm.





Mặt khác, Doyoung ra mắt vào năm 2016 với đội hình nhóm nhỏ của NCT là NCT U, còn Jungwoo ra mắt vào năm 2018 cũng trong NCT U. Cả hai đã hoạt động chung trong nhóm nhỏ (unit) NCT 127 và NCT DoJaeJung.