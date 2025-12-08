“Hắc nguyệt: Tế đàn ánh trăng” của Hybe được chuyển thể thành phim hoạt hình Nhật Bản

ⓒ BELIFT LAB





Công ty giải trí Hybe ngày 8/12 cho biết bộ truyện tranh mạng (webtoon) “Hắc nguyệt: Tế đàn ánh trăng”, hay còn có tên tiếng Anh là “Dark Moon: The Blood Altar” (Mặt trăng tối: Nghi thức máu), một sản phẩm sở hữu trí tuệ (IP) do công ty lấy 7 thành viên nhóm nhạc nam Enhypen làm hình mẫu nhân vật chính và sản xuất, sẽ được chuyển thể thành phim hoạt hình (anime) tại Nhật Bản và dự kiến ra mắt vào tháng 1/2026.





Hybe chia sẻ thêm “Hắc nguyệt: Tế đàn ánh trăng” gồm 12 tập, sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 9/1 trên các kênh truyền hình Nhật Bản như Tokyo MX, BS11, Gunma TV, Tochigi TV, và nền tảng anime trực tuyến như nền tảng toàn cầu Crunchyroll.





Việc “Hắc nguyệt: Tế đàn ánh trăng” chuyển thể thành anime từng thu hút nhiều sự chú ý khi công ty sản xuất và phân phối anime và âm nhạc Aniplex, công ty con của công ty giải trí Sony Music (Nhật Bản), công bố sản xuất dự án này vào tháng 9 năm ngoái. Đây là lần đầu Aniplex hợp tác sản xuất với một tác IP truyện tranh mạng của một công ty âm nhạc Hàn Quốc. Bên cạnh đó, sự góp mặt của công ty sản xuất Troyca nổi tiếng của nước này trong dự án cũng được đánh giá là yếu tố khiến người hâm mộ kỳ vọng vào chất lượng sản xuất. Thời điểm đó, Aniplex từng đánh giá cao “sự liên kết chặt chẽ với nghệ sĩ K-pop từ trong câu chuyện và cấu trúc nhân vật hấp dẫn” của tác phẩm, nhấn mạnh tiềm năng mở rộng của IP này.





Trước thềm công chiếu chính thức, buổi trình chiếu dành cho người hâm mộ dự kiến được tổ chức vào ngày 28/12 tới tại rạp chiếu phim TOHO Cinemas Shinjuku ở Tokyo. Khán giả sẽ có cơ hội xem trước hai tập đầu, đồng thời giao lưu với các thành viên Enhypen và 6 diễn viên lồng tiếng Nhật Bản đảm nhận vai các chàng ma cà rồng trong phim.





Hybe cho biết bản chuyển thể hoạt hình của “Hắc nguyệt: Tế đàn ánh trăng” mang ý nghĩa đặc biệt, khi IP bắt nguồn từ K-pop được mở rộng sang webtoon rồi anime và hoàn thiện ngay tại cái nôi của ngành công nghiệp hoạt hình là Nhật Bản. Công ty nhận định đây sẽ là một phương thức mới giúp người hâm mộ đắm chìm sâu hơn vào thế giới của “Dark Moon”.





“Hắc nguyệt: Tế đàn ánh trăng” là một IP thuộc thể loại lãng mạn kết hợp yếu tố kỳ ảo, xoay quanh 7 chàng trai thiếu niên ma cà rồng và một nữ sinh. Tác phẩm gắn liền với thế giới quan âm nhạc của Enhypen và nhanh chóng được đón nhận nhờ sự kết nối chặt chẽ giữa cốt truyện cùng nhạc phim (OST) do nhóm thể hiện, cán mốc 200 triệu lượt xem vào tháng 7 vừa qua. Phần nối tiếp “Dark Moon: Two Moons” (tạm dịch “Mặt trăng tối: Hai mặt trăng”) vừa ra mắt tháng 11 vừa qua cũng vươn lên các vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng toàn cầu, một lần nữa củng cố sức lan tỏa của loạt sê-ri này.