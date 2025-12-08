Biệt đội nhà bên (Heroes Next Door)





Tên tiếng Hàn: UDT 우리 동네 특공대

Thể loại: Phim truyền hình hài hước, hành động

Diễn viên: Yoon Kye-sang, Jin Sun-kyu, Go Gyu-pil, Lee Jung-ha, Kim Ji-hyun, Heo Joon-seok

Đạo diễn: Joo Woong, Kim Kang-kyu

Kịch bản: Ban Gi-ri, Kim Sang-yoon

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 17/11/2025 ~

Số tập dự kiến: 10 tập





Giới thiệu:

Một câu chuyện thú vị và ly kỳ về một biệt đội dự bị đoàn kết không phải để bảo vệ đất nước, càng không phải để bảo vệ hòa bình thế giới, mà chỉ để bảo vệ gia đình và khu phố của họ.





Choi Kang, diễn viên Yoon Kye-sang

Với sự phán đoán sắc sảo và táo bạo đặc trưng, Choi Kang trong bất kỳ vụ bảo hiểm nào cũng có thể thuận buồm xuôi gió giải quyết trong chớp mắt, một con át chủ bài ngành bảo hiểm. Nhưng chỉ ít lâu sau khi chuyển nhà đến khu phố mới tại phường Changni, một vụ nổ lớn xảy ra rồi nhanh chóng bị kết luận là “tai nạn giao thông đơn giản”. Bản năng của một cựu lính đặc nhiệm lập tức thức dậy. Khi anh bắt đầu đào sâu điều tra vụ việc, một loạt vụ nổ khác lại bùng phát.





Kwak Byung-nam, diễn viên Jin Sun-kyu

Xuất thân là cựu lính kỹ thuật, Kwak Byung-nam hiện là chủ tịch hội thanh niên trong khu phố. Byung-nam va chạm với Choi Kang, người mới chuyển đến trong khu phố gần đây, ngay từ những chuyện vụn vặt thường ngày. Đến khi xảy ra vụ nổ kỳ lạ, anh phát hiện hành động đáng ngờ của Choi Kang. Thế nên Byung-nam nghi ngờ anh ấy phải chăng là gián điệp?





Jeong Nam-yeon, diễn viên Kim Ji-hyun

Jeong Nam-yeon là bà chủ của một siêu thị và giữ chức chủ tịch hội phụ nữ trong khu phố. Không có việc gì là cô không biết làm. Gia đình Nam-yeon lúc nào cũng chí chóe với nhau. Khi dự án phát triển khu phố giậm chân tại chỗ, rồi liên hoàn vụ nổ lại xảy ra, tinh thần của Nam-yeon cũng rối bời theo. Và rồi, một sự việc khủng khiếp xảy ra…





Lee Yong-hee, diễn viên Go Gyu-pil

Là chủ một phòng tập võ thuật, nhưng thay vì chỉ dạy võ thuật tự vệ, Lee Yong-hee lại nổi tiếng vì các lớp vận động và trò chơi giúp trẻ phát triển thể chất. Anh lễ phép với người lớn, thân thiết với trẻ nhỏ, được cả khu gọi là “chàng trai chuẩn mực của phường Changni”. Sau vụ nổ đáng ngờ, anh cùng Kwak Byung-nam hay đi tuần tra đêm và vô tình phát hiện một chiếc laptop vệ tinh bí ẩn, mở ra nghi vấn không ai ngờ tới.





Park Jeong-hwan, diễn viên Lee Jung-ha

Sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, ngoại hình sáng, đầu óc thông minh, mọi bước đi trong đời Park Jeong-hwan đều thuận lợi đến mức người khác chỉ biết ghen tị. Qua giới thiệu của người bạn thân, Jeong-hwan nhận dạy kèm cho con gái của bà chủ siêu thị Jeong Nam-yeon. Trong một biến cố bất ngờ, bạn của anh rơi vào hiểm cảnh. Để điều tra sự thật và bảo vệ người bạn ấy, Jeong-hwan quyết định gia nhập nhóm “biệt đội ngầm” của khu phố, trở thành thành viên trẻ nhất của biệt đội phường Changni.