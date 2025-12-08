World tour đầu tiên của NMIXX công bố các đêm diễn tại châu Âu và tiến sang Bắc Mỹ

ⓒ JYP Entertainment

Theo poster chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên kể từ khi ra mắt của nhóm nhạc nữ NMIXX tại châu Âu “Episode 1: Zero Frontier” được công ty giải trí JYP Entertainment công bố ngày 9/12, nhóm sẽ khởi động hành trình châu Âu tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) vào ngày 17/3 năm sau theo giờ địa phương.





Sau đêm diễn mở màn, NMIXX sẽ tiếp tục tour diễn với loạt điểm dừng tại Amsterdam (Hà Lan), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức) và London (Anh). Ngay sau đó, nhóm sẽ bay sang Bắc Mỹ, gặp gỡ người hâm mộ tại 6 thành phố bắt đầu từ Toronto (Canada) và kết thúc tại Los Angeles (Mỹ) vào tháng 4/2026.





Công ty quản lý cũng cho biết các địa điểm bổ sung cho chuyến lưu diễn sẽ được công bố trong thời gian tới, hứa hẹn quy mô lớn hơn cho tour diễn đầu tay của nhóm. Trước đó, NMIXX đã khởi động tour bằng hai đêm diễn cháy vé toàn bộ tại Incheon (Hàn Quốc) vào ngày 29 và 30/11.





NMIXX hiện đang đạt nhiều thành tích nổi bật với album đầu tay “Blue Valentine” phát hành trong tháng 10 năm nay. Ca khúc chủ đề cùng tên đã giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Melon Top 100 (Hàn Quốc), bảng xếp hạng ngày và tuần, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng tháng 11 vừa qua, khẳng định sức hút ngày càng tăng của nhóm.