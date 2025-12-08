“K-pop Demon Hunters” được Time vinh danh là Tác phẩm đột phá của năm

ⓒ NETFLIX

Tạp chí danh tiếng Time của Mỹ đã bình chọn bộ phim hoạt hình đình đám của nền tảng Netflix “KPop Demon Hunters” (Thợ săn quỷ Kpop) vào danh sách “Breakthrough of the Year” (tạm dịch “Tác phẩm đột phá của năm 2025”). Trong số đặc biệt nhân cuối năm công bố ngày 10/12 (theo giờ địa phương), Time còn đưa bộ phim lên trang bìa và gọi đây là “hiện tượng văn hóa mới đáng chú ý nhất năm 2025”.





Ra mắt ngày 20/6 trên Netflix, bộ phim “KPop Demon Hunters” dài 95 phút, lấy bối cảnh Seoul, xoay quanh nhóm nhạc K-pop nữ Huntr/x chiến đấu chống lại thế lực ác quỷ bằng âm nhạc. Chỉ sau 3 tháng phát hành, bộ phim thu hút 325 triệu lượt xem, trở thành tác phẩm được xem nhiều nhất trong lịch sử phim của Netflix và lọt top 10 ở 93 quốc gia, chứng minh sức hút toàn cầu mạnh mẽ.





Time phân tích rằng sự bùng nổ của bộ phim đến từ “sự kết hợp xuyên biên giới giữa fandom K-pop và cộng đồng yêu thích hoạt hình”. Chuyên gia trong ngành đánh giá thành công của bộ phim đã đánh dấu “một giai đoạn mới của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu)”, khi các nhà sáng tạo Hàn Quốc vẫn đóng vai trò trung tâm nhưng nội dung phim đang trở nên đa dạng hóa và mang tính di cư vượt xa khỏi biên giới.





Bộ phim cũng được khen ngợi vì lồng ghép tự nhiên đời sống văn hóa Hàn Quốc như ẩm thực, phòng khám y học cổ truyền Hàn Quốc, văn hóa nhà tắm hơi công cộng. Nữ diễn viên gốc Hàn Arden Cho, người lồng tiếng cho nhân vật Rumi trong nhóm Huntr/x, chia sẻ rằng cô đã bật khóc khi nhớ lại quá khứ từng xấu hổ về đồ ăn Hàn và bộ phim đã khiến cô cảm thấy tự hào về cội nguồn hơn bao giờ hết.





Netflix cho biết đang phát triển phần tiếp theo và dự kiến ra mắt vào năm 2029. Chủ tịch bộ phận Phim Netflix Dan Lin khẳng định với Time rằng K-pop Demon Hunters không chỉ là một bộ phim ăn khách, mà còn chứng minh sức ảnh hưởng văn hóa và tiềm năng mở rộng lớn, khi khán giả đang mong đợi nhiều trải nghiệm hơn như phần tiếp theo của bộ phim, các buổi biểu diễn hay các sản phẩm merchandise, goods liên quan đến phim.