Xổ số tại Bắc Triều Tiên

Bắc Triều Tiên đã từng phát hành nhiều loại xổ số, gồm xổ số chọn số giống như lô tô, xổ số thể thao và xổ số di động. Giải thưởng dành cho người trúng là rất lớn, từ tủ đông, tivi màu đến ô tô riêng, thậm chí là bằng tiền mặt. Tuy nhiên, nhiều thông tin về giá vé, cách quay số trúng thưởng hay tỷ lệ tiền lãi từ bán xổ số nộp cho Nhà nước đều không được công bố rõ ràng.





Xổ số tại miền Bắc đem lại cảm giác xa lạ vì chúng không được phát hành thường xuyên trong thời gian gần đây, nhưng thực tế xổ số đã xuất hiện từ lâu tại Bắc Triều Tiên. Vào năm 1951, giữa thời điểm chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Bình Nhưỡng đã phát hành “xổ số bảo vệ tổ quốc” nhằm huy động vật tư quân sự và tài chính cho chiến tranh. Đến năm 2003, miền Bắc tiếp tục phát hành “trái phiếu sinh hoạt nhân dân” dưới dạng tiết kiệm có kỳ hạn 10 năm và không có lãi suất. Thay vì trả lãi suất cho người dân, chính quyền miền Bắc tổ chức quay số trúng thưởng cứ 6 tháng hoặc một năm một lần. Tuy nhiên, đợt quay số đầu tiên diễn ra vào tháng 12/2003, nhưng đợt quay số lần thứ 8 lại diễn ra vào năm 2010, cho thấy loại xổ số này lại không được vận hành ổn định. Ngoài ra, việc miền Bắc phân bổ xổ số cho các cơ quan, ép người dân mua vé số và không trao đủ phần thưởng cho người trúng giải đã khiến người dân nước này dần mất niềm tin vào xổ số.





Tại một nơi nguồn tài chính quốc gia thiếu hụt như miền Bắc, xổ số trở thành công cụ huy động vốn hiệu quả. Xổ số được xem như một “máy hút tiền mặt” phục vụ cho các chính sách kinh tế và kế hoạch xây dựng của đảng Lao động Bắc Triều Tiên. Để xổ số được người dân đón nhận và thực sự trở thành một hình thức giải trí lành mạnh trong đời sống, Bình Nhưỡng cần bảo đảm người trúng thưởng thực sự nhận được phần thưởng, cũng như sử dụng nguồn thu từ vé số một cách minh bạch vào việc nâng cao phúc lợi cho người dân. Tuy nhiên, với tính cứng nhắc và khép kín của chế độ Bắc Triều Tiên, điều này khó có thể diễn ra trong thời điểm hiện tại.



