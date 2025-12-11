Rock và indie của Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật trên nền tảng Spotify năm nay

ⓒ JYP Entertainment





Nền tảng phát nhạc trực tuyến toàn cầu Spotify ngày 10/12 đã công bố báo cáo tổng kết cuối năm Wrapped, trong đó lượt phát trực tuyến của thể loại nhạc rock Hàn Quốc trên phạm vi toàn cầu đã tăng 16% so với năm 2024, trong khi dòng nhạc indie Hàn Quốc ghi nhận mức tăng lên tới 68%.





Trong 5 ca khúc rock Hàn Quốc được nghe nhiều nhất trên toàn cầu thì có đến ba ca khúc là của ban nhạc nam Day6. Ca khúc “예뻤어” (Em rất xinh đẹp) đứng ở vị trí đầu tiên, ca khúc “Happy” và “Congratulations” lần lượt xếp thứ 4 và 5. Ca khúc “Back to Me” của ban nhạc The Rose giữ vị trí thứ 2, còn ca khúc “Drowning” của nam ca sĩ Woodz lội ngược dòng chiếm vị trí thứ 3.





Ở mảng nhạc indie, ca khúc “가까운 듯 먼 그대여” (Tựa gần mà xa) của nam ca sĩ Car, the garden dẫn đầu; theo sau lần lượt là ca khúc “영원은 그렇듯” (Mãi mãi là vậy) của ban nhạc Redoor và “한시 오분” (1 giờ 5 phút) của ban nhạc “Váy đen” (The Black Skirts). Hai ca khúc “사랑하게 될 거야” (Sẽ yêu, tên tiếng Anh là “Landing in Love”) và “입춘” (Lập xuân) của ca nhạc sĩ Hanroro lần lượt đứng hạng 4 và 5. Spotify cũng cho biết Day6 là nghệ sĩ có bài hát được người dùng Hàn Quốc nghe trực tuyến (streaming) nhiều nhất ở cả hai thể loại rock và indie, tiếp theo là ban nhạc “Váy đen”, nhóm nữ Tuổi dậy thì má hồng (Bolbbalgan4), Hanroro và nam ca sĩ 10cm.





Trong số các ca khúc thuộc thể loại rock và indie tại Hàn Quốc, ca khúc được người dùng streaming nhiều nhất là ca khúc “yours” của ca nhạc sĩ Damons year. Ngoài ra, Day6 góp mặt trên bảng xếp hạng với bài hát “Happy” ở vị trí thứ 2, “한 페이지가 될 수 있게” (Anh sẽ trở thành một trang trong đời em) và “예뻤어” (Khi đó em đẹp lắm) ở hạng 4 và 5; “가까운 듯 먼 그대여” của Car, the garden đứng thứ 3.





Năm nay, Spotify đã hỗ trợ nghệ sĩ indie cũng như các thể loại âm nhạc khác nhau của Hàn Quốc tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế thông qua việc triển khai nhiều chương trình và sự kiện âm nhạc. Nền tảng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động này trong thời gian tới.