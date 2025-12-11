Teddy nhận bằng khen của Chính phủ cho đóng góp trong việc lan tỏa văn hóa Hàn Quốc

ⓒ THE BLACK LABEL





Tại lễ trao giải Giải thưởng Nội dung Hàn Quốc năm 2025 diễn ra ngày 10/12 tại Seoul, nhà sản xuất Teddy đã được trao bằng khen của Thủ tướng ở hạng mục Đóng góp cho hoạt động mở rộng ra thị trường nước ngoài.





Giải thưởng Nội dung Hàn Quốc do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chủ trì và Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) tổ chức nhằm vinh danh những cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật trong sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu nội dung trong nước, qua đó thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc (K-content).





Teddy được ghi nhận nhờ những đóng góp cho việc lan tỏa văn hóa Hàn Quốc ra thị trường quốc tế, bao gồm hoạt động xuất khẩu nội dung, mở rộng ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) và thúc đẩy giao lưu văn hóa toàn cầu. Là người đứng sau loạt ca khúc đình đám của các nhóm nhạc hàng đầu K-pop như nhóm nam BigBang, nhóm nữ 2NE1 và Blackpink, Teddy đã khẳng định vị thế của mình như một trong những nhà sản xuất hàng đầu của K-pop. Sau khi thành lập công ty giải trí The Black Label, Teddy tiếp tục phát hiện và thu hút nhiều nghệ sĩ mang màu sắc âm nhạc độc đáo.





Đặc biệt, sự ra mắt của Meovv, nhóm nữ đầu tiên của The Black Label cùng tân binh Allday Project, một nhóm hỗn hợp, được xem là bước đi giúp củng cố bản sắc âm nhạc của công ty và mở ra thế hệ 5 của K-pop. Teddy cũng tham gia sáng tác nhiều ca khúc chủ đề cho bộ phim hoạt hình đình đám của nền tảng Netflix “KPop Demon Hunters” (Thợ săn quỷ Kpop), góp phần nâng tầm sức ảnh hưởng của nội dung Hàn Quốc trên phạm vi toàn cầu.





Đại diện The Black Label cho biết sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả quốc tế đối với văn hóa Hàn Quốc là “niềm vui và động lực lớn đối với ngành giải trí”, đồng thời khẳng định công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực K-content.