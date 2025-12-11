Rikkeisoft và hành trình đưa công nghệ Việt Nam đến Hàn Quốc

Sau hơn một thập kỷ phát triển mạnh mẽ tại Nhật Bản, Rikkeisoft, một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, đang mở rộng bước chân ra thị trường Hàn Quốc. Mặc dù ý tưởng “Hàn tiến” đã được công ty nhen nhóm từ đầu năm 2020 nhưng phải tới tháng 10/2024, Rikkeisoft mới thành lập công ty con RKSoft tại Hàn Quốc, đánh dấu bước tiến chính thức vào thị trường này.





Tận dụng những thế mạnh sẵn có tại Nhật Bản, Mỹ và các thị trường khác, RKSoft đang tập trung vào mảng chuyển đổi số doanh nghiệp, giúp đối tác Hàn Quốc giải quyết các vấn đề cốt lõi về vận hành, tối ưu quy trình và nâng cao hiệu suất trong các lĩnh vực như sản xuất, tài chính-ngân hàng và dịch vụ. Công ty cũng chú trọng xây dựng đội ngũ kết hợp giữa kỹ sư Việt Nam và nhân sự bản địa để đáp ứng nhu cầu và văn hóa kinh doanh của xứ sở kimchi. Vượt lên những khó khăn về rào cản ngôn ngữ, vấn đề xây dựng niềm tin và thương hiệu sau năm đầu tiên thâm nhập thị trường, RKSoft đang quyết tâm biến Hàn Quốc thành “main market” (thị trường chính) trong chiến lược toàn cầu của công ty.





Nhân chuyến công tác của đoàn Rikkeisoft tại Seoul, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Tạ Sơn Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty để hiểu hơn về hành trình đưa công nghệ Việt Nam đến Hàn Quốc.