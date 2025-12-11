Hybe vươn lên nhóm “Big 4” thị trường biểu diễn toàn cầu

ⓒ Big Hit Music, PLEDIS Entertainment, BELIFT LAB





Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 12/12 đã công bố báo cáo thường niên Boxscore năm 2025, trong đó công ty giải trí Hybe (Hàn Quốc) đã thu về 469,2 triệu USD cho doanh thu các chuyến lưu diễn một năm qua (1/10/2024-30/9/2025). Theo đó, Hybe xếp thứ 4 trong hạng mục top những công ty tổ chức tour diễn có doanh thu cao nhất trong năm 2025 (Top Promoters), tăng 5 bậc so với năm ngoái.





Sự tăng trưởng này được đánh giá là nhờ vào hoạt động nổi bật của các nghệ sĩ trực thuộc công ty Hybe Music Group. Trong số 4 nhóm nghệ sĩ K-pop xuất hiện trong bảng xếp hạng những chuyến lưu diễn hàng đầu (Top Tours) năm nay, có tới ba nghệ sĩ thuộc các công ty con của Hybe. Hai thành viên nhóm nhạc nam toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) là j-hope và Jin, các nhóm nhạc nam Seventeen, Enhypen, Tomorrow X Together (TXT), BoyNextDoor, &TEAM và nhóm nhạc nữ Le Sserafim đã thực hiện tổng cộng 213 buổi diễn, thu hút khoảng 3,3 triệu khán giả.





Trong đó, Seventeen thuộc công ty giải trí Pledis Entertainment gây chú ý khi hoàn thành thành công chuyến lưu diễn quy mô lớn, bao gồm cả các buổi diễn tại sân vận động ở Bắc Mỹ, với khoảng 964.000 khán giả và thu về doanh thu 142,4 triệu USD.





Chuyến lưu diễn solo đầu tiên “Hope On The Stage” của j-hope (thuộc công ty quản lý là BigHit Music) cũng thu hút hơn 500.000 khán giả tại nhiều thành phố lớn, doanh thu đạt khoảng 80 triệu USD. Bên cạnh đó, Enhypen (thuộc công ty Belift Lab) thu về 76,1 triệu USD với tổng 25 buổi diễn, trong đó các đêm diễn tại Mỹ và châu Âu đều bán hết vé, khẳng định vị thế của một nghệ sĩ lưu diễn hàng đầu toàn cầu chỉ sau 5 năm ra mắt.





Hybe cho biết chiến lược “đặt sáng tạo của nghệ sĩ và trải nghiệm của người hâm mộ làm trọng tâm” (Multi-home, Multi-genre) đang chứng minh được sức cạnh tranh hiệu quả trên thị trường quốc tế. Công ty khẳng định sẽ tiếp tục mang đến những tour diễn chất lượng từ nhiều nghệ sĩ trực thuộc, đồng thời hướng tới việc xây dựng các mô hình tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp âm nhạc.