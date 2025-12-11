Stray Kids lọt vào top 10 tour lưu diễn toàn cầu năm 2025 của Billboard (Mỹ)

ⓒ JYP Entertainment





Theo bảng xếp hạng cuối năm do trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) công bố ngày 9/12 (giờ địa phương), nhóm nhạc nam Stray Kids (Hàn Quốc) đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng “Top những chuyến lưu diễn” (Top Tours) năm 2025 với tour diễn “dominATE”. Đây là thứ hạng cao nhất đối với một nghệ sĩ K-pop trong năm nay (1/10/2024 - 30/9/2025).





Billboard cho biết chuyến lưu diễn thế giới “dominATE” của Stray Kids đã bán được khoảng 1,3 triệu vé qua tổng cộng 31 đêm diễn tại các thành phố lớn ở Hong Kong, Trung Nam Mỹ, Bắc Mỹ và châu Âu. Thứ hạng trong bảng xếp hạng được tính dựa trên doanh thu, “dominATE” đạt 185,7 triệu USD. Chuyến lưu diễn này được đánh giá là lớn nhất trong sự nghiệp Stray Kids tính đến thời điểm hiện tại, đồng thời giúp nhóm thiết lập loạt kỷ lục “đầu tiên” và “lớn nhất” của một nghệ sĩ K-pop.





Trong tổng số 31 buổi diễn được Billboard thống kê trong bảng xếp hạng nói trên, có 29 buổi được tổ chức tại các sân vận động quy mô lớn ở 21 khu vực thuộc Trung Nam Mỹ, Bắc Mỹ và châu Âu. Đáng chú ý, Stray Kids là nhóm nhạc K-pop đầu tiên đặt chân vào 11 sân vận động mà trước đó chưa có nghệ sĩ K-pop nào biểu diễn. Đặc biệt, tại sân vận động Stade de France ở Paris (Pháp), Stray Kids đã thiết lập kỷ lục mới về quy mô buổi diễn và lượng khán giả lớn nhất lịch sử K-pop.





Cùng với đó, ba nghệ sĩ K-pop khác cũng góp mặt trong top 40 của bảng xếp hạng này, gồm nhóm nhạc nam Seventeen (hạng 17, 964.000 vé tiêu thụ), thành viên j-hope của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) (hạng 32, 504.000 vé) và nhóm nhạc nam Enhypen (hạng 37, 556.000 vé).





Dẫn đầu bảng xếp hạng “Top những chuyến lưu diễn” của Billboard là nhóm nhạc nổi tiếng Coldplay (Anh). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về ngôi sao nhạc pop Beyoncé (Mỹ), bộ đôi Kendrick Lamar & SZA (Mỹ), ca nhạc sĩ The Weeknd (Canada) và Shakira (Colombia).