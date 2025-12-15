Phần 37: BTS đưa K-pop thành hiện tượng văn hóa toàn cầu

Khởi đầu của K-pop và thế hệ thần tượng đầu tiên Trong lịch sử K-pop, sự ra đời của nhóm nhạc Seo Tai-ji và Boys vào năm 1992 là vô cùng quan trọng. Thời điểm đó, Seo Tai-ji và Boys đã đưa văn hóa thanh thiếu niên trở thành xu hướng chủ đạo kết hợp các yếu tố hip-hop, rock, và nhảy nên được xem là nhóm nhạc có ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử âm nhạc đại chúng Hàn Quốc. Sau đó vào cuối những năm 1990, các nhóm thần tượng thế hệ đầu tiên như H.O.T và Sechskies đã dẫn dắt hoạt động trong nước. Sang những năm 2000, bắt đầu từ nữ ca sĩ BoA cho đến nhóm TVXQ (hay còn viết là DBSK), Wonder Girls và các nhóm thần tượng thế hệ thứ 2 đã đưa K-pop ra thị trường quốc tế, đặc biệt là tại Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á.





Nhóm nhạc Seo Tai-ji và Boys, H.O.T, Sechskies, TVXQ và BoA

Ảnh hưởng toàn cầu của ca khúc “Gangnam Style” (Psy) Dù không hoàn toàn phù hợp với hình mẫu của K-pop nhưng ca khúc “Gangnam Style” ra mắt năm 2012 của ca sĩ Psy đã tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ sức lan truyền mạnh mẽ của truyền thông mới như YouTube, từ đó thu hút sự chú ý của thế giới đối với K-pop. Cũng vào thời điểm này, các cơ quan truyền thông lớn của Mỹ đã bắt đầu đưa tin một cách nghiêm túc về K-pop. “Gangnam Style” được đánh giá như chất xúc tác quan trọng góp phần thúc đẩy sự lan rộng của K-pop trên toàn cầu.





“Gangnam Style” của Psy

Điệu nhảy ngựa “Gangnam Style” của Psy từng gây sốt trên toàn thế giới

ⓒ KBS

BTS và bước nhảy vọt toàn cầu của K-pop Ra mắt vào năm 2013 với ca khúc “No More Dream”, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã dần dần từng bước xây dựng danh tiếng trên toàn cầu. BTS đã giành giải “Nghệ sĩ nổi tiếng nhất trên mạng xã hội” (Top Social Artist) tại Giải thưởng âm nhạc Billboard (Mỹ) vào năm 2017. Đến năm 2020, ca khúc “Dynamite” của nhóm vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng “Hot 100” của Billboard, đánh dấu lần đầu tiên nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được thành tích này. Sau đó, nhiều ca khúc khác của BTS cũng tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Các album của nhóm được xây dựng thành chuỗi câu chuyện liền mạch, truyền tải thông điệp và tạo sự kết nối với người hâm mộ. Những thông điệp ấy tiếp tục được mở rộng thông qua bài phát biểu tại Liên hợp quốc, các chiến dịch xã hội và hoạt động của Army (tên fandom của BTS), qua đó đưa tầm ảnh hưởng của BTS vượt ra ngoài âm nhạc và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.





Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS)

ⓒ KBS

BTS được bổ nhiệm làm “Đặc phái viên của Tổng thống

vì thế hệ tương lai và văn hóa” năm 2021

ⓒ KBS

Màn trình diễn “Permission to Dance” của BTS trước trụ sở Liên hợp quốc năm 2021

ⓒ KBS Kỳ vọng vào sự trở lại của BTS và tương lai K-pop Dù các thành viên Đoàn thiếu niên chống đạn tạm vắng bóng trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, thị trường K-pop vẫn duy trì sức nóng với hàng loạt hoạt động sôi động. Gần đây, sự xuất hiện của Rosé (Blackpink) trong danh sách đề cử hạng mục quan trọng tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68 năm 2026 cùng với sự nổi lên của các nhóm thần tượng thế hệ thứ 4 và 5 trên sân khấu toàn cầu đang tạo nên những xu hướng mới. Sự trở lại của BTS với đầy đủ thành viên càng làm dâng cao kỳ vọng của người hâm mộ lẫn toàn bộ thị trường âm nhạc quốc tế. Bên cạnh đó, hành trình cá nhân và sự phát triển âm nhạc riêng của từng thành viên cũng là những dấu ấn nổi bật, cho thấy sự mở rộng và tăng trưởng bền vững của K-pop trong tương lai.



