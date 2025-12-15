EXO xác nhận trở lại với đội hình 6 thành viên vào đầu năm 2026

ⓒ SM Entertainment
Công ty giải trí SM Entertainment ngày 15/12 cho biết nhóm nhạc nam EXO sẽ trở lại làng nhạc với album phòng thu thứ 8 mang tên “Reverxe”, dự kiến phát hành vào ngày 19/1/2026. Album gồm tổng cộng 9 ca khúc, đánh dấu sản phẩm mới của EXO sau 2 năm 6 tháng kể từ album “Exist” - tác phẩm giúp nhóm đạt danh hiệu “nghệ sĩ triệu bản” lần thứ 7 trong sự nghiệp.
Trước thềm trở lại, EXO đã tổ chức fanmeeting mang tên “EXO’verse” vào ngày 14/12 tại Incheon. Tại sự kiện, nhóm lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới “I’m Home”. Ngoài ra, EXO còn mang đến loạt sân khấu đa dạng với các bản hit quốc dân như “으르렁” (Tiếng gầm), “첫 눈” (Tuyết đầu mùa), cùng các ca khúc đình đám một thời như “Love Shot”, “Call Me Baby”.
Kết thúc fanmeeting, các thành viên EXO bày tỏ niềm hạnh phúc khi cuối cùng cũng được gặp lại người hâm mộ sau thời gian dài mong đợi, đồng thời gửi lời cảm ơn tới fandom EXO-L vì đã luôn tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi nhóm. EXO cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để xuất hiện trước công chúng với hình ảnh ngày càng hoàn thiện hơn, đồng thời đặt mục tiêu phủ sóng mạnh mẽ trong năm 2026.
Trong đợt trở lại này, EXO hoạt động với đội hình gồm 6 thành viên Suho, Chanyeol, D.O, Kai, Sehun và Lay. Vào hôm fanmeeting ngày 14/12 vừa qua, thành viên Lay do lý do cá nhân bất khả kháng đã không thể góp mặt cùng nhóm. Còm ba thanh viên Chen, Baekhyun và Xiumin hiện đang trong quá trình tranh chấp pháp lý với SM nên không tham gia các hoạt động của lần trở lại này.
Ngoài ra, ca khúc “첫 눈” (Tuyết đầu mùa) nằm trong album đặc biệt phát hành năm 2013 của EXO đã trở thành bài hát mùa đông tiêu biểu và liên tục “lội ngược dòng” mỗi dịp cuối năm. Năm nay, ngay sau trận tuyết đầu mùa tại Seoul hôm 4/12, bài hát tiếp tục leo lên vị trí số 5 của bảng xếp hạng Melon Top 100 (Hàn Quốc) và hiện vẫn đang duy trì thứ hạng cao trên bảng xếp hạng này.