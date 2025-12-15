EXO xác nhận trở lại với đội hình 6 thành viên vào đầu năm 2026

ⓒ SM Entertainment

Công ty giải trí SM Entertainment ngày 15/12 cho biết nhóm nhạc nam EXO sẽ trở lại làng nhạc với album phòng thu thứ 8 mang tên “Reverxe”, dự kiến phát hành vào ngày 19/1/2026. Album gồm tổng cộng 9 ca khúc, đánh dấu sản phẩm mới của EXO sau 2 năm 6 tháng kể từ album “Exist” - tác phẩm giúp nhóm đạt danh hiệu “nghệ sĩ triệu bản” lần thứ 7 trong sự nghiệp.





Trước thềm trở lại, EXO đã tổ chức fanmeeting mang tên “EXO’verse” vào ngày 14/12 tại Incheon. Tại sự kiện, nhóm lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới “I’m Home”. Ngoài ra, EXO còn mang đến loạt sân khấu đa dạng với các bản hit quốc dân như “으르렁” (Tiếng gầm), “첫 눈” (Tuyết đầu mùa), cùng các ca khúc đình đám một thời như “Love Shot”, “Call Me Baby”.





Kết thúc fanmeeting, các thành viên EXO bày tỏ niềm hạnh phúc khi cuối cùng cũng được gặp lại người hâm mộ sau thời gian dài mong đợi, đồng thời gửi lời cảm ơn tới fandom EXO-L vì đã luôn tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi nhóm. EXO cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để xuất hiện trước công chúng với hình ảnh ngày càng hoàn thiện hơn, đồng thời đặt mục tiêu phủ sóng mạnh mẽ trong năm 2026.