Diễn viên Byun Yo-han và Tiffany (SNSD) xác nhận hẹn hò hướng tới hôn nhân

Công ty quản lý TeamHope ngày 13/12 cho biết nam diễn viên Byun Yo-han và nữ ca sĩ kiêm diễn viên Tiffany, thành viên nhóm nhạc Thời đại thiếu nữ (SNSD), đang nghiêm túc hẹn hò với mục tiêu tiến tới hôn nhân. Liên quan đến kế hoạch kết hôn, phía công ty giải thích rằng hiện vẫn chưa có lịch trình cụ thể cho lễ cưới, tuy nhiên hai nghệ sĩ đều bày tỏ mong muốn sẽ thông báo tin vui tới người hâm mộ ngay khi có quyết định chính thức.





Đại diện công ty cũng hy vọng cặp đôi sẽ nhận được những lời chúc phúc và sự ủng hộ cũng như tình yêu từ công chúng.





Cùng ngày, Tiffany cũng công bố lập trường cá nhân, chia sẻ rằng cô đang duy trì mối quan hệ nghiêm túc với một người với ý định kết hôn. Nữ diễn viên miêu tả đối phương là người mang lại cho cô cảm giác ổn định, đồng thời giúp cô nhìn thế giới bằng góc nhìn tích cực và tràn đầy hy vọng. Tiffany cho biết khi có những quyết định quan trọng trong tương lai, cô sẽ trực tiếp thông báo tới người hâm mộ trước tiên.





Diễn viên Byun Yo-han ra mắt năm 2011, từng tham gia các bộ phim điện ảnh như “자산어보” (Tư Sơn ngư phổ, tức “Sách về các loại cá” do Chung Yak-jeon có hiệu Tư Sơn biên soạn, The Book of Fish, 2021), “보이스” (Giọng nói, 2021) và các phim truyền hình nổi tiếng như “미스터 션샤인” (Quý ngài Ánh Dương, 2018), “미생” (Misaeng: Cuộc sống không trọn vẹn, 2014).





Trong khi đó, Tiffany được yêu mến với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc SNSD và sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất qua các tác phẩm như “재벌집 막내아들” (Cậu út nhà tài phiệt, 2022) và “삼식이 삼촌” (Chú Samsik, 2024).





Được biết, Byun Yo-han và Tiffany bén duyên từ lần hợp tác chung trong sê-ri gốc của nền tảng Disney+ “Chú Samsik” phát sóng vào năm ngoái.