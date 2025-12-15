Hearts2Hearts tổ chức showcase Bắc Mỹ vào tháng 3 năm sau

ⓒ SM Entertainment

Nhóm nhạc nữ Hearts2Hearts sẽ mở showcase tại Bắc Mỹ mang tên “2026 Hearts2Hearts Premiere Showcase ”, đánh dấu bước khởi đầu cho các hoạt động quảng bá toàn cầu. Nhóm sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại New York vào ngày 19/3 và Los Angeles của Mỹ vào ngày 22/3 năm tới.





Sau khi thu hút sự chú ý lớn của khán giả quốc tế khi xuất hiện tại SMTOWN LIVE 2025 ở Los Angeles hồi tháng 5 vừa qua, trong lần trở lại với sân khấu riêng ở Bắc Mỹ lần này, nhóm dự kiến sẽ mang đến màn trình diễn những đa dạng, thể hiện rõ cá tính âm nhạc và sức hút riêng của từng thành viên.





Hearts2Hearts cũng đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ truyền thông nước ngoài. Tạp chí âm nhạc nổi tiếng The Fader của Mỹ đã xếp ca khúc chủ đề “FOCUS” trong mini album đầu tay cùng tên (phá hành hồi tháng 10/2025) vào vị trí thứ 11 trong danh sách “51 ca khúc hay nhất năm 2025” (The 51 best songs of 2025), cao nhất trong số các nghệ sĩ K-pop, cho thấy tiềm năng quốc tế nổi bật của nhóm.





Bên cạnh đó, đĩa đơn “STYLE” phát hành vào tháng 6 năm nay cũng được tạp chí âm nhạc uy tín của Anh NME (New Musical Express) lựa chọn xếp vào danh sách “25 ca khúc K-pop hay nhất năm 2025” (The 25 best K-pop songs of 2025). Bài hát nhận được nhiều lời khen nhờ màu sắc pop tươi sáng, năng lượng mùa hè rực rỡ cùng ca từ trong trẻo kết hợp với giọng hát ngọt ngào của các thành viên.





Trước khi khởi hành sang Bắc Mỹ, Hearts2Hearts sẽ tổ chức fan meeting đầu tiên mang tên “Hearts 2 House” trong hai ngày 21-22/2 năm tới tại Seoul.