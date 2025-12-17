Album mới của Stray Kids 3 tuần liên tiếp bứt phá trên “Billboard 200” của Mỹ

ⓒ JYP Entertainment

Theo thông báo đăng tải ngày 16/12 của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ), album mới “SKZ IT TAPE DO IT” của nhóm nhạc nam Stray Kids phát hành ngày 21/11 đã đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng chủ lực “Billboard 200” (kết quả ngày 20/12). Như vậy, nhóm đã duy trì chuỗi 3 tuần liên tiếp góp mặt trong top 10 của bảng xếp hạng này, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của mình trên đấu trường âm nhạc quốc tế.





Với album mới cùng hai ca khúc chủ đề kép “Do It” và “신선놀음” (tạm dịch “Tận hưởng”, Divine), nhóm tiếp tục gặt hái thành tích ấn tượng góp mặt ở 7 hạng mục trong các bảng xếp hạng mới nhất. Trong đó bao gồm hạng 1 trên bảng xếp hạng “Album thế giới”, hạng 2 trên “Doanh số album hàng đầu” và “Doanh thu album hiện tại hàng đầu”, hạng 135 trên “Billbard Global (không bao gồm Mỹ)”.





Trong năm nay, Stray Kids đã lập nên cột mốc đáng nhớ trên thị trường âm nhạc Mỹ khi album phòng thu thứ 4 “KARMA” và “SKZ IT TAPE “DO IT” lần lượt ra mắt ở vị trí số 1 trên “Billboard 200” trong 7 tuần và 8 tuần liên tiếp, qua đó viết nên lịch sử mới cho bảng xếp hạng album chủ lực này. Không chỉ vậy, trên “Hot 100”, bảng xếp hạng được xem là thước đo mức độ phổ biến của các ca khúc tại thị trường âm nhạc Mỹ, “Ceremony” (ca khúc chủ đề của album “KARMA”) và “Do It” đều thành công lọt vào bảng xếp hạng, giúp Stray Kids phủ sóng đồng đều các bảng xếp hạng chính của trang âm nhạc này.





Stray Kids đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trong năm 2025 với hàng loạt thành tích nổi bật, từ kết quả ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc và album trong nước lẫn quốc tế, cho đến thành công của chuyến lưu diễn thế giới “dominATE cũng như những giải thưởng tại nhiều lễ trao giải âm nhạc danh giá. Nhóm đang khép lại một năm rực rỡ về mặt sự nghiệp, đồng thời khiến công chúng càng thêm kỳ vọng vào những bước tiến và hoạt động bùng nổ trong năm 2026.