Mì tương đen Jajangmyeon tại Bắc Triều Tiên

Mì tương đen Jajangmyeon du nhập vào bán đảo Hàn Quốc trong thế kỷ XIX khi những người nhà Thanh của Trung Quốc đến thành phố Incheon sinh sống, mang theo món trác tương miến (Zhajiangmian), tiền thân của mì tương đen ngày nay. Món ăn này hiện cũng được ưa chuộng tại Bắc Triều Tiên, nhưng chủ yếu chỉ có ở thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang). Thay vì sử dụng sốt tương đen chunjang ngọt và đậm vị như Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên lại dùng tương đậu nành doenjang, có vị ngọt và mằn mặn. Nhà hàng Hyangmanru ở Bình Nhưỡng là quán nổi tiếng với món mì tương đen, được đánh giá cao cả về hương vị, mùi thơm và màu sắc.





Việc người dân Bắc Triều Tiên gần đây bắt đầu quan tâm đến mì tương đen Jajangmyeon xuất phát từ việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un khuyến khích trồng lúa mì và tiêu thụ bột mì, để bù đắp cho tình trạng thiếu gạo kéo dài. Truyền thông miền Bắc cũng đang tích cực quảng bá các món ăn làm từ bột mì, trong đó có mì tương đen. Người dân miền Bắc vốn quen với các loại mì có nước dùng, nên mì tương đen Jajangmyeon, một món mì khô đã mang lại hương vị mới cho người dân nước này.





Mặc dù sản lượng lúa mì và lúa mạch ở Bắc Triều Tiên đã tăng lên nhờ chính sách khuyến khích của chính quyền, nhưng nước này vẫn thiếu hụt gần một triệu tấn ngũ cốc mỗi năm. Trong bối cảnh này, mì Jajangmyeon được xem là món ăn giá rẻ, giúp đa dạng hóa thực phẩm. Tuy nhiên, món ăn này ở thời điểm hiện nay vẫn chưa thể được coi là lương thực chủ đạo. Nhiều người dân ở các địa phương miền Bắc còn chưa từng thấy hay biết rõ hương vị mì tương đen, nên hiện vẫn còn quá sớm để nói rằng món ăn này sẽ lan rộng trên toàn miền Bắc.



