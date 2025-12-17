Lee Byung-hun được Thời báo New York chọn vào Top 10 diễn viên xuất sắc nhất năm 2025

ⓒ BH Entertainment





Tờ tạp chí nổi tiếng Thời báo New York của Mỹ ngày 14/12 (giờ Hàn Quốc) đã công bố danh sách “10 diễn viên góp mặt trong những bộ phim hay nhất năm 2025” (Great Performers) và nam diễn viên Lee Byung-hun đã được lựa chọn vào danh sách này nhờ vai diễn trong bộ phim No Other Choice (tạm dịch “Không còn lựa chọn nào khác”) do đạo diễn Park Chan-wook thực hiện. Danh sách còn bao gồm nhiều tên tuổi quốc tế như nam diễn viên Liam Neeson, nữ diễn viên Kirsten Dunst và nghệ sĩ Teyana Taylor.





Trong bài phỏng vấn, khi được hỏi về cách khơi gợi những cảm xúc nguyên sơ như tình yêu, hận thù, niềm vui hay nỗi buồn, Lee Byung-hun chia sẻ anh không dựa vào trải nghiệm cá nhân trong đời sống thực mà điều quan trọng là phải hoàn toàn bước vào thế giới của câu chuyện để thể hiện được những cảm xúc đó. Anh cũng thừa nhận rằng đôi khi trong quá trình đọc kịch bản, những cảm xúc mà bản thân chưa từng lường trước lại bất ngờ xuất hiện, khiến anh ngạc nhiên.





Phía công ty quản lý nhận định việc Lee Byung-hun được lựa chọn vào danh sách trên đã chứng minh vị thế vững chắc của nam tài tử như một diễn viên có khả năng khắc họa chiều sâu nội tâm con người một cách thuyết phục, vượt qua ranh giới quốc gia và ngôn ngữ.





Bên cạnh đó, Lee Byung-hun cũng đã được đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh thể loại nhạc kịch và hài kịch tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 83, dự kiến diễn ra vào ngày 11/1/2026 tới.