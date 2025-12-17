Bomi (Apink) và nhà sản xuất Rado thông báo kết hôn sau 9 năm hẹn hò

ⓒ WITH US Entertainment , Highup Entertainment





Hai công ty quản lý của thành viên Bomi (Apink) và nhà sản xuất âm nhạc Rado ngày 18/12 đã chia sẻ với hãng truyền thông Hàn Quốc rằng cặp đôi sẽ chính thức nên duyên vợ chồng và dự kiến tổ chức hôn lễ vào tháng 5/2026. Công ty quản lý của cả hai cũng cho biết sau khi kết hôn, cả Bomi và Rado đều sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động nghệ thuật một cách tích cực.





Đại diện của Bomi cho biết nữ ca sĩ sẽ tiếp tục hoạt động với vai trò là thành viên Apink, đồng thời theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và tham gia các chương trình giải trí như trước đây. Công ty này cũng nhấn mạnh rằng Bomi sẽ nỗ lực trở lại với hình ảnh trưởng thành, chín chắn và có trách nhiệm hơn nhằm đáp lại tình cảm và sự ủng hộ bền bỉ từ người hâm mộ.





Phía Rado cũng khẳng định sẽ tập trung vào các hoạt động âm nhạc với tư cách là nhà sản xuất chủ chốt của công ty giải trí High Up Entertainment.





Bomi và Rado bắt đầu mối nhân duyên vào năm 2016, khi cả hai hợp tác trong album chính thức thứ ba “Pink Revolution” của nhóm nữ Apink với vai trò lần lượt là nghệ sĩ và nhạc sĩ. Đến tháng 4/2024, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm, trở thành một trong những cặp đôi được công chúng quan tâm trong làng nhạc Hàn Quốc.





Bomi ra mắt cùng Apink vào năm2011 và ghi dấu ấn với hàng loạt bản hit đình đám. Sau đó, nữ ca sĩ còn mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất, xuất hiện trong các tác phẩm truyền hình như bộ phim “눈물의 여왕” (Nữ hoàng nước mắt). Rado hiện là thành viên của bộ đôi sản xuất Black Eyed Pilseung, đứng sau nhiều ca khúc nổi tiếng như “TT”, “Cheer Up” của nhóm nhạc nữ Twice hay “벌써 12시” (Đã 12 giờ rồi, Gotta Go) của nữ ca sĩ Chungha.