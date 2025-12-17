Key (SHINee) tạm dừng mọi hoạt động sau khi thừa nhận sử dụng dịch vụ y tế trái phép tại nhà

ⓒ SM Entertainment





Thành viên Key của nhóm nhạc nam SHINee đang vướng vào lùm xùm xoay quanh việc sử dụng dịch vụ tiêm y tế trái phép tại gia từ một người họ Lee mà anh nghĩ là bác sĩ. Theo đó, nam ca sĩ vào ngày 17/12 đã đưa ra lời xin lỗi thông qua trang cá nhân. Được biết, đối tượng này từng bị nghi ngờ đã cung cấp dịch vụ y tế bất hợp pháp cho diễn viên hài kịch Park Na-rae.





Công ty quản lý SM Entertainment vào cùng ngày đã đưa ra thông cáo, cho biết thông qua giới thiệu của người quen, Key đã lần đầu gặp đối tượng trên khi đến một bệnh viện ở quận Gangnam (Seoul) và được giới thiệu bà này là bác sĩ. Sau đó, Key tiếp tục điều trị tại bệnh viện này nhưng gần đây do khó sắp xếp thời gian nên anh đã vài lần được nhận điều trị y tế tại nhà riêng.





Do luôn tin tưởng bà Lee là bác sĩ hợp pháp. Bà Lee cũng không đề cập hay giải thích cho khách hàng về bất kỳ thông tin nào khác ngoài lề nên Key không lường được việc điều trị tại nhà sẽ gặp vấn đề nào khác. SM đã gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ và công chúng, đồng thời giải thích lý do chậm đưa ra phản hồi chính thức là vì cần phối hợp với nhiều bên liên quan đến lịch trình tour diễn solo tại Mỹ của Key.





Công ty cũng cho biết thêm Key gần đây chỉ mới biết được thông tin bà Lee không có giấy phép hành nghề hợp pháp, khiến anh vô cùng hoang mang và đang nghiêm túc nhìn nhận, tự kiểm điểm sự thiếu hiểu biết của bản thân. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Key đã quyết định rút khỏi tất cả các lịch trình và chương trình truyền hình mà mình đang tham gia. Key đang tham gia chương trình “놀라운 토요일” (tạm dịch “Thứ 7 diệu kỳ”) của đài tvN và chương trình “나혼자 산다” (Tôi sống một mình) của đài MBC.





Cụm từ “jusaimo” (ghép từ “jusa” là tiêm thuốc và “imo” là dì) bắt đầu tràn lan khi gần đây cựu quản lý của nữ diễn viên hài Park Na-rae tiết lộ rằng nữ diên viên đã nhận điều trị y tế trái phép tại nhà riêng. Theo Luật y tế Hàn Quốc, cần phải có giấy phép hành nghề bác sĩ mới có thể điều trị y tế. Khi vụ bê bối ngày càng thu hút dư luận, cộng đồng mạng bắt đầu đặt ra hoài nghi về việc Key cũng có liên quan đến “jusaimo”, dự vào mối quan hệ thân thiết của anh với diễn viên hài Park Na-rae trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, “jusaimo” họ Lee nói trên cũng từng đăng ảnh chú chó cưng của Key lên mạng xã hội.