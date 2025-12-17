Những bước đường phát triển của đàn tranh 12 dây Gayageum ở Hàn Quốc

Nhiều người Hàn Quốc cho rằng nhạc gia Wureuk (Vu Lặc) là người chế tác ra cây đàn tranh 12 dây Gayageum, nhưng theo sử sách thì vua Gasil của vương quốc Gaya (nằm giữa Silla và Baekje trên bán đảo Hàn Quốc) mới là người chế tác ra cây đàn 12 dây Gayageum. Nhạc gia Wureuk chỉ là người sáng tác các nhạc phẩm dành cho đàn tranh 12 dây Gayageum. Khi vương quốc Gaya rơi vào cảnh loạn lạc, nhạc gia Wureuk đã mang theo cây đàn tranh 12 dây Gayageum chạy sang đất nước Silla để lánh nạn binh đao. Kể từ đó, dáng vẻ của cây đàn tranh 12 dây Gayageum đã được kế tục trong hơn 1000 năm. Thời đó, đàn tranh 12 dây Gayageum còn được gọi là Jeongak Gayageum hay Beobgeum. So với đàn tranh Beobgeum, đàn tranh Sanjo Gayageum có bầu đàn nhỏ hơn, các dây đàn mảnh hơn và khoảng cách giữa các dây đàn cũng gần nhau hơn nên có thể tấu được các bản nhạc có tiết tấu nhanh và đa dạng cung bậc. Khi văn hóa phương tây du nhập vào Hàn Quốc, các thể loại âm nhạc vốn chỉ được chơi trong phòng đã được đưa lên biểu diễn trên sân khấu. Theo dòng chảy của thời gian, để tấu nhạc châu Âu, nhiều loại nhạc cụ cải tiến có âm hưởng lớn hơn đã ra đời. Ví như đàn tranh Gayageum vốn có 12 dây nhưng đã được cải tiến thành đàn tranh Gayageum có từ 13 tới 25 dây; hay thay vì sử dụng dây đàn được bện bằng tơ tằm, các loại đàn tranh Gayageum cải tiến có loại dùng dây đàn kim loại như Cheol Gayageum, hay dùng dây đàn bằng chất liệu sợi tổng hợp.





* Nhạc phẩm Amazing Grace (Ân điển diệu kỳ) / nghệ sĩ đàn tranh 12 dây Gayageum Lee Seul-gi

* Nhạc phẩm "Nuni Onda" (Tuyết rơi) / nghệ sĩ Jeong Sang-hee và Yoo Chae-ryeong