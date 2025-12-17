Nghệ sĩ Hồng Đào và vai diễn ấn tượng trong phim hợp tác Việt-Hàn “Mang mẹ đi bỏ”

Những ngày cuối năm, điện ảnh Việt Nam ghi thêm một dấu ấn đẹp khi bộ phim hợp tác Hàn-Việt “Mang mẹ đi bỏ” đầu tháng 11 vừa qua chính thức ra mắt khán giả Hàn Quốc sau thành công lớn tại quê nhà. Trong phim, nghệ sĩ Hồng Đào đảm nhận vai bà Lê Thị Hạnh, một người mẹ mắc chứng Alzheimer, một hội chứng suy giảm trí nhớ. Với diễn xuất tinh tế, tiết chế và đầy chiều sâu, bà đã chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả Hàn-Việt.





Từng vào vai người mẹ trong các dự án điện ảnh ấn tượng trước đây, vai diễn lần này vẫn là một thử thách lớn đối với Hồng Đào khi bà phải diễn xuất làm sao cho thể hiện được những biểu hiện bên ngoài và cả tâm lý bên trong của một bệnh nhân Alzheimer. Vì vậy, nữ nghệ sĩ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về căn bệnh và trao đổi chặt chẽ với đạo diễn Hàn Quốc Mo Hong-jin để tìm được ngôn ngữ diễn xuất phù hợp nhất. Những phân đoạn giàu cảm xúc và sự đồng điệu trong cách làm việc của ê-kíp Hàn-Việt đã mang lại cho bà nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Bộ phim không chỉ là thử thách nghề nghiệp mà còn là cơ hội để Hồng Đào cảm nhận rõ hơn sức mạnh kết nối của nghệ thuật vượt qua biên giới và ngôn ngữ.





Hãy cùng trò chuyện với nghệ sĩ Hồng Đào để hiểu hơn về những ngày quay phim ở Hàn Quốc và cảm xúc của bà khi “Mang mẹ đi bỏ” được trình chiếu tại xứ sở kimchi.