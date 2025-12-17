ATBO chính thức tan rã sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý

ⓒ IST Entertainment

Công ty quản lý IST Entertainment ngày 17/12 thông báo sau cuộc trao đổi dài và thẳng thắn, công ty và nhóm nhạc nam ATBO đã đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng. Theo đó, ATBO sẽ chính thức tan rã sau khi thời hạn hợp đồng độc quyền với IST kết thúc.





IST Entertainment cho biết công ty đã cân nhắc kỹ lưỡng hiện tại và tương lai, định hướng hoạt động, ước mơ cũng như tiềm năng phát triển của từng thành viên ATBO, đồng thời luôn đặt ý chí của nghệ sĩ lên hàng đầu. IST bày tỏ sự tiếc nuối khi phải khép lại hành trình đồng hành cùng ATBO, gửi lời cảm ơn tới các thành viên và người hâm mộ vì những khoảnh khắc đáng nhớ đã tạo nên cùng nhau. IST cũng khẳng định sẽ luôn ủng hộ con đường mới của từng thành viên trong tương lai.





Sau đó, trưởng nhóm Junseok của nhóm ngày 18/12 đã đăng tải thư viết tay bằng tiếng Hàn cùng thông điệp tiếng Anh trên mạng xã hội cá nhân, gửi lời tạm biệt đến người hâm mộ. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cộng đồng người hâm mộ BOAT (tên fandom của ATBO) vì sự ủng hộ nhiệt tình trong suốt hơn ba năm nhóm hoạt động. Nam thần tượng cũng thổ lộ sự tiếc nuối khi lời chào đầu tiên sau quãng thời gian gián đoạn hoạt động lại là lời tạm biệt cuối cùng của ATBO. Dù các thành viên giờ đây đi theo những con đường khác nhau, song anh khẳng định sẽ trân trọng những ký ức chung và lấy đó làm động lực để bước tiếp trên con đường riêng.





IST chia sẻ thêm rằng thành viên Seunghwan dù đang thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 10/2024 nhưng nam thần tượng vẫn cùng các thành viên khác của ATBO và công ty tham gia thảo luận nghiêm túc về tương lai của nhóm. Trước đó, Seunghwan từng chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân rằng anh không có ý định từ bỏ nghệ thuật và sẽ sớm hoàn thành nghĩa vụ quân sự để có thể trở lại gặp gỡ người hâm mộ.





ATBO ra mắt vào tháng 7/2022 thông qua một chương trình tuyển chọn âm nhạc của đài MBN. Tháng 5 năm ngoái, thành viên Rakwon rời nhóm vì lý do sức khỏe nên kể từ đó ATBO đã tái cơ cấu thành đội hình 6 thành viên.