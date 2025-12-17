Tân binh CORTIS được chọn làm nghệ sĩ biểu diễn chính tại lễ hội âm nhạc của NBA

ⓒ Big Hit Music

Công ty giải trí BigHit Music ngày 18/12 (giờ địa phương) thông báo nhóm nhạc nam tân binh CORTIS sẽ tham gia biểu diễn với tư cách là nghệ sĩ biểu diễn chính (headliner) cho đêm mở màn lễ hội thuộc chuỗi sự kiện âm nhạc nổi tiếng “NBA Crossover Concert Series”, dự kiến diễn ra từ ngày 12-15/2/2026 tại Trung tâm hội nghị Los Angeles (Mỹ).





“NBA Crossover Concert Series” là chuỗi sự kiện âm nhạc nổi tiếng diễn ra trong tuần lễ NBA All-Star năm 2026 do Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ (NBA) tổ chức. Tuần lễ NBA All-Star là dịp lễ hội giải trí diễn ra vào tháng 2 giữa mùa giải bóng rổ thường niên của NBA. Đây là một phần của sự kiện giải trí tổng hợp “NBA Crossover”, nơi kết nối thể thao với âm nhạc, thời trang và văn hóa. CORTIS là đại diện K-pop đầu tiên làm nghệ sĩ biểu diễn chính cho sự kiện này.





NBA giới thiệu CORTIS là những nghệ sĩ độc đáo vượt qua mọi ranh giới, nhấn mạnh tinh thần sáng tạo tự do cùng phong cách nghệ thuật không giới hạn của nhóm phù hợp với tinh thần đổi mới mà “NBA Crossover” và NBA All-Star hướng tới.