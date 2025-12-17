Phần 38: Âm nhạc cổ điển Hàn Quốc từng bước ghi dấu ấn trên làng nhạc quốc tế

Vị thế của âm nhạc cổ điển Hàn Quốc Năm 2025 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng khẳng định vị thế của âm nhạc Hàn Quốc trên trường quốc tế. Nhà hát opera La Scala tại Milan (Ý) là một trong ba nhà hát opera hàng đầu thế giới đã bổ nhiệm Nhạc trưởng người Hàn Quốc Chung Myung-whun giữ chức Giám đốc âm nhạc từ năm 2027. Kể từ khi khai trương vào năm 1778, đây là lần đầu tiên nhà hát này có một Giám đốc âm nhạc xuất thân từ phương Đông. Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy âm nhạc cổ điển Hàn Quốc (K-classic) đã bước vào trung tâm của thị trường thế giới. Bên cạnh đó, giọng nữ cao (soprano) Jo Su-mi của Hàn Quốc đã được trao Huân chương văn học nghệ thuật hạng Commandeur danh giá nhất trong lĩnh vực nghệ thuật của Pháp, một lần nữa khẳng định vị thế của nghệ thuật thanh nhạc Hàn Quốc.





Nhạc trưởng Chung Myung-whun (trái) và nữ ca sĩ soprano Jo Su-mi (phải)

biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng KBS

ⓒ KBS

Lịch sử âm nhạc cổ điển Hàn Quốc Lịch sử của âm nhạc cổ điển Hàn Quốc chính thức bắt đầu từ những năm 1960 khi thế hệ nghệ sĩ đầu tiên vươn ra sân khấu thế giới. Nghệ sĩ piano Paik Kun-woo đã gây tiếng vang tại New York và Paris với khả năng diễn giải sâu sắc. Nhà soạn nhạc Yun I-sang xây dựng danh tiếng quốc tế với các tác phẩm âm nhạc đương đại mang dấu ấn riêng. Bên cạnh đó, Chung Trio (ba chị em nhà họ Chung) gồm nghệ sĩ violin Chung Kyung-wha, nghệ sĩ cello Chung Myung-wha và nghệ sĩ piano Chung Myung-whun đã hoạt động sôi nổi trên các sân khấu quốc tế, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của K-classic.





Dàn nhạc giao hưởng KBS

ⓒ KBS

Sự khởi đầu chính thức của thời đại K-classic Bước sang những năm 2000, các nghệ sĩ biểu diễn trẻ của Hàn Quốc bắt đầu thu hút sự chú ý khi đạt thành tích cao tại những cuộc thi âm nhạc quốc tế danh giá. Đặc biệt, năm 2015, nghệ sĩ Cho Seong-jin trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng tại Cuộc thi piano quốc tế Frederic Chopin (Ba Lan) đã làm thay đổi cục diện và dòng chảy của âm nhạc cổ điển Hàn Quốc. Đến năm 2022, ngôi sao piano Lim Yun-chan tiếp tục tạo tiếng vang khi trở thành thí sinh trẻ tuổi nhất giành ngôi Quán quân tại Cuộc thi Van Cliburn, cho thấy những tiềm năng mới của K-classic trên trường quốc tế.





Nghệ sĩ Cho Seong-jin đạt giải Nhất Cuộc thi piano quốc tế Chopin năm 2015 (trái)

và nghệ sĩ Lim Yun-chan là Quán quân Cuộc thi Van Cliburn năm 2022 (phải)

Yếu tố giúp âm nhạc cổ điển Hàn Quốc gặt hái thành công Các chuyên gia đánh giá rằng sự phát triển của K-classic bắt nguồn từ quá trình phát hiện và bồi dưỡng tài năng một cách bài bản, hệ thống đào tạo chuyên nghiệp của các cơ sở giáo dục như Đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc cùng môi trường tạo điều kiện cho nghệ sĩ tích lũy kinh nghiệm biểu diễn phong phú. Trong những năm gần đây, các album của nghệ sĩ biểu diễn Hàn Quốc liên tục được đề cử tại những giải thưởng âm nhạc cổ điển quốc tế, củng cố vị thế của K-classic. Âm nhạc cổ điển Hàn Quốc không còn là hiện tượng nhất thời mà đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của làng âm nhạc cổ điển thế giới.



