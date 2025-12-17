Chuỗi hoạt động tại Trung Quốc của NewBeat sau khi dẫn đầu 6 bảng xếp hạng của Amazon Music (Mỹ)

ⓒ BEAT INTERACTIVE





Nhóm nhạc nam NewBeat đã khép lại thành công chuỗi các hoạt động tại Trung Quốc kéo dài một tuần từ ngày 10/12-17/12 vừa qua. Đây được xem là bước khởi đầu cho chiến lược tấn công thị trường Trung Quốc của NewBeat, sau khi nhóm ký kết hợp đồng quản lý với công ty âm nhạc hàng đầu Trung Quốc Modern Sky.





Vào ngày 14/12, NewBeat đã tổ chức showcase đầu tiên mang tên “The First Beat” tại thành phố Thượng Hải, gặp gỡ trực tiếp với người hâm mộ địa phương. Tại đây, nhóm lần đầu công bố video vũ đạo cho cả phiên bản tiếng Trung đĩa đơn kỹ thuật số “Cappuccino” và ca khúc “Look So Good” thuộc album mini đầu tay. Các anh chàng còn gây ấn tượng với khả năng giao tiếp tiếng Trung trôi chảy và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.





Các hoạt động ngoại tuyến đa dạng của NewBeat cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Sự kiện “Quản lý quán trong một ngày” được tổ chức thông qua hợp tác với một thương hiệu cà phê nổi tiếng tại Thượng Hải đã thu hút lượng người tham gia vượt xa kỳ vọng, qua đó cho thấy sức hút bùng nổ của nhóm. Bên cạnh đó, NewBeat còn di chuyển giữa Bắc Kinh và Thượng Hải để hoàn tất thu âm ca khúc mới bằng tiếng Trung, tham gia phỏng vấn với các kênh truyền thông lớn như Weibo Hallyu và Sohu.com, gia tăng độ phủ sóng tại thị trường tỷ dân. Trên các cộng đồng mạng địa phương, nhiều ý kiến đánh giá cao thái độ nghiêm túc và chân thành của nhóm trong quá trình tiến vào thị trường nước này.





Tiếp nối đà phát triển này, NewBeat dự kiến sẽ mở rộng các hoạt động tại Trung Quốc như ở mảng tạp chí thời trang, phát hành ca khúc mới.





Trước đó, album mini đầu tay “Louder Than Ever” phát hành vào tháng 11/2024 của nhóm đã đạt được những thành tích đáng chú ý trên các bảng xếp hạng toàn cầu. Đặc biệt, ca khúc “Look So Good” đã tạo nên hiện tượng thăng hạng ấn tượng khi dẫn đầu 6 bảng xếp hạng âm nhạc, bao gồm cả bảng xếp hạng “Bán chạy nhất thế giới” (International Best Sellers) trên nền tảng nhạc số Amazon Music (Mỹ). Với đà phát triển này, NewBeat đang từng bước củng cố lượng người hâm mộ toàn cầu, nhắm mục tiêu vào thị trường Bắc Mỹ và châu Á.





Mặt khác, NewBeat sẽ tổ chức concert đầu tiên kể từ khi ra mắt mang tên “Drop the NewBeat”, dự kiến diễn ra vào lúc 5 giờ chiều ngày 18/1/2026 tại Seoul, Hàn Quốc.