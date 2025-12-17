Jungkook (BTS) tiếp tục bị xâm phạm nhà riêng

ⓒ Big Hit Music





Sở Cảnh sát quận Yongsan (Seoul) ngày 22/12 cho biết đã tiến hành tố cáo một phụ nữ quốc tịch Nhật Bản (khoảng 50 tuổi) với cáo buộc xâm nhập vào nơi ở trái phép nhưng không thành vào nhà riêng của thành viên Jungkook nhóm nhạc nam toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS). Người phụ nữ này đã bị điều tra vào ngày 16/12 sau khi cảnh sát nhận được đơn tố cáo về hành vi nói trên.





Theo yêu cầu từ phía người tố cáo, cảnh sát cũng áp dụng thêm cáo buộc vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi (stalking) đối với đối tượng này. Người này bị nghi là đã nhiều lần tìm cách mở khóa cửa nhà riêng của Jungkook trong khoảng thời gian từ ngày 12-14/11. Tuy nhiên, phía cảnh sát giải thích do đối tượng này không lưu trú tại Hàn Quốc nên việc thẩm vấn nghi phạm vẫn chưa thể tiến hành.





Trước đó, vào tháng 8, cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc ngoài 40 tuổi với cáo buộc xâm nhập chỗ ở trái phép nhà riêng của Jungkook, vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi. Vụ việc đã được chuyển giao cho Viện kiểm sát vào tháng 10 sau đó. Ngoài ra, một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc ngoài 30 tuổi từng cố gắng xâm nhập nơi ở nhưng không thành đã được xử lý miễn truy tố.