Ở Bắc Triều Tiên, ngày 24/12 không phải là đêm Giáng sinh, mà có ý nghĩa đặc biệt khác. Đây là ngày Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il được chỉ định làm Tư lệnh tối cao của quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên; và là ngày sinh của bà Kim Jong-suk, mẹ ruột ông Kim Jong-il và là bà nội của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Bà Kim Jong-suk được biết đến là nữ anh hùng kháng chiến, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) vào những thời khắc nguy hiểm trong công cuộc kháng Nhật.





Dưới thời Chủ tịch Kim Jong-un, việc thần tượng hóa bà Kim Jong-suk đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố tính chính thống dòng họ của cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành (còn gọi là huyết thống Baekdu), trong bối cảnh mẹ ruột của ông là kiều bào Nhật Bản. Chính vì vậy, ngày 24/12 tại Bắc Triều Tiên mang ý nghĩa hoàn toàn khác với lễ Giáng sinh.





Ngoài ra, mặc dù Hiến pháp miền Bắc có quy định về tự do tín ngưỡng, nhưng chính quyền nước này thực tế lại kiểm soát rất nghiêm ngặt các hoạt động tôn giáo và không công nhận lễ Giáng sinh. Bởi tôn giáo bị xem là rào cản đối với việc duy trì hệ tư tưởng một đảng duy nhất của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Hai nhà thờ có tại thủ đô Bình Nhưỡng được xem là cơ sở phục vụ tuyên truyền đối ngoại nhằm phô trương rằng miền Bắc có tự do tôn giáo. Trên thực tế, người dân miền Bắc khó có thể đón Giáng sinh nếu chính quyền hiện nay còn tồn tại.





Hội đồng tín đồ tôn giáo Bắc Triều Tiên vào năm 2018 từng gửi video chúc mừng Giáng sinh tới Hàn Quốc. Dựa vào đó, hy vọng rằng tinh thần yêu thương và sẻ chia của Giáng sinh sẽ dần được lan tỏa tới miền Bắc. Để rồi một ngày nào đó, người dân nước này có thể cùng cộng đồng thế giới tận hưởng trọn vẹn lễ Giáng sinh.



