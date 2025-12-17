Âm nhạc phật giáo Beompae(Phạm Bái) ở Hàn Quốc

Truyền rằng khoảng năm 700 sau Công nguyên, dưới triều vua Gyeong Deok (Cảnh Đức), đời vua thứ 35 trong thời Silla (năm 57 trước Công nguyên ~ 935 sau Công nguyên) người Hàn Quốc đã biết đến âm nhạc Beompae (Phạm bái). Nhưng phải tới 100 năm sau, sau khi Thiền sư Jingam (Chân Giám) thời Silla thống nhất đi du học ở nhà Đường của Trung Quốc về thì âm nhạc Beompae (Phạm bái) mới được hát rộng rãi ở Hàn Quốc. Trên bia mộ của Thiền sư Jingam có dòng chữ, rằng :





Vị Thiền sư tinh thông nghệ thuật diễn xướng Beompae tới mức âm giọng của ông vang lên tựa như viên ngọc lăn trên mâm vàng. Giai điệu man mác buồn cùng âm thanh bay bổng vừa trong trẻo vừa bi ai mà vẫn tao nhã. Âm nhạc ấy khiến các vị thần tiên hoan hỷ và lan toả rộng khắp. Người muốn học ùn ùn kéo tới và việc truyền dạy chưa từng bị sao lãng. Cho tới ngày nay, tại đất nước của chúng ta vẫn có những người theo học dòng âm nhạc Beompae huyền bí do Thiền sư lưu lại này. Đây chẳng phải là sự giáo hoá cứu độ con người thông qua âm nhạc hay sao?





Qua đây chúng ta có thể thấy rằng, âm nhạc Beompae (Phạm bái) không chỉ đơn thuần âm nhạc giải trí. Beopae còn là khúc hát mang ý niệm giáo hoá chúng sinh.





* Nhạc phẩm Czardas của Vittorio Monti / nghệ sĩ đàn nhị Haegeum Ahn Su-ryeon

* Nhạc phẩm Georyeongsan trong âm nhạc Phật giáo Beompae Jitsori / nhà sư Songgang (Tùng Giang)