Nụ hôn bùng nổ (Dynamite Kiss)





Tên tiếng Hàn: 키스는 괜히 해서!

Thể loại: Phim truyền hình tình cảm, lãng mạn

Diễn viên: Jang Ki-yong, Ahn Eun-jin, Kim Mu-jun, Woo Da-vi, Choi Kwang-il, Nam Gi-ae, Seo Sang-won

Đạo diễn: Kim Jae-hyun, Kim Hyun-woo

Kịch bản: Ha Yoon-a, Tae-kyung-min

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 12/11/2025 ~

Số tập dự kiến: 14 tập





Giới thiệu:

Câu chuyện tình giữa một người phụ nữ độc thân giả làm mẹ có con nhỏ để có được việc làm và người trưởng nhóm đem lòng yêu cô.





Gong Ji-hyuk, diễn viên Jang Ki-yong

Gong Ji-hyuk là một chuyên gia tư vấn nổi tiếng, chuyên dẫn dắt những dự án vốn đầu tư mạo hiểm của Hàn Quốc toàn cầu thành công. Anh là hình mẫu của sự điềm tĩnh, không bao giờ để một dự án hay mối quan hệ nào kéo dài quá 6 tháng. Cuộc đời Ji-hyuk chẳng có thứ gì gọi là lãng mạn cả cho đến khi gặp Go Da-rim. Kể từ nụ hôn vô tình với cô, anh mới hiểu thế nào là “phản ứng hóa học”, và thật sự muốn cùng cô “an cư lạc nghiệp”. Nhưng anh không thể ngờ, cô lại là người đã có gia đình!?





Go Da-rim, diễn viên Ahn Eun-jin

Go Da-rim từng là người luôn tin rằng “cố gắng là sẽ được”, nhưng sau hàng loạt thất bại xin việc, cô chỉ còn biết chạy trốn bằng cách ôn thi công chức. Nhưng rồi gia đình liên tiếp xảy ra những việc không may khiến cô bị dồn đến đường cùng, Da-rim buộc phải nói dối rằng mình đã có chồng và con để ghi điểm khi xin việc và cuối cùng trúng tuyển. Nhưng trớ trêu thay, người quản lý mà cô phải chào hỏi trong ngày đầu đi làm lại chính là người đàn ông từng lỡ trao nụ hôn điên rồ chỉ vài hôm trước. Nụ hôn ấy đáng lẽ không nên xảy ra giờ biến cả công việc lẫn cuộc sống của Da-rim trở nên rối ren.





Kim Sun-woo, diễn viên Kim Mu-jun

Kim Sun-woo là ông bố đơn thân nuôi con trai 6 tuổi và điều hành một studio chụp ảnh cho bé. Anh có tính cách ấm áp, tinh tế, là mẫu “chồng quốc dân” hoàn hảo, nhưng đã không còn quan tâm đến việc hẹn hò từ lâu. Một ngày nọ, để giúp cô bạn thân 20 năm Go Da-rim xử lý rắc rối mà cô gây ra, Sun-woo bất đắc dĩ phải đóng vai chồng giả của cô. Ban đầu, anh nghĩ chỉ cần giúp cho xong chuyện là đủ, nhưng rồi dần dà, thứ anh thực sự không thích lại không phải việc giả làm chồng, mà là việc chuyện đó chỉ diễn ra “tạm thời” rồi sẽ kết thúc vào một lúc nào đó. Và ánh mắt khi Da-rim nhìn người đàn ông khác bất giác lại khiến anh khó chịu.

Yoo Ha-young, diễn viên Woo Da-vi

Sở hữu gương mặt tựa thiên thần trời phú, Yoo Ha-young hay buông ra những câu nói nửa đùa nửa thật khiến ai cũng khó đoán được suy nghĩ của cô. Sinh ra là con út nhà tài phiệt, cô tưởng như có thể làm mọi điều mình muốn nhưng chính thân phận tiểu thư tài phiệt lại trói cô vào những quy tắc và khuôn mẫu cứng nhắc. Có lẽ vì khao khát bù đắp cho tuổi thơ chẳng mấy khi được cười thật lòng, Ha-young bị cuốn hút bởi những bức ảnh ấm áp của Kim Sun-woo, và bởi chính anh, người còn ấm áp hơn những bức ảnh đó. Khi biết Sun-woo và Da-rim chỉ là vợ chồng giả, Ha-young lập tức lao vào mối tình đơn phương của mình dành cho anh. Với cô, cảm giác lần đầu tiên được thoát ra khỏi đường băng đã được vạch sẵn và được tự do làm theo ý mình thật quá đỗi phấn khích.