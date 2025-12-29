Những ngày vàng son (Our Golden Days)





Tên tiếng Hàn: 화려한 날들

Thể loại: Phim truyền hình tâm lý, lãng mạn

Diễn viên: Jung Il-woo, Jung In-sun, Yoon Hyun-min, Chun Ho-jin, Kim Hee-jung, Kim Jung-young

Đạo diễn: Kim Hyung-suk, Park Dan-bi

Kịch bản: So Hyun-kyung

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 08/09/2025 ~

Số tập dự kiến: 50 tập





Giới thiệu:

Một bộ phim tâm lý gia đình lay động lòng người với nhiều thế hệ, khám phá ý nghĩa đa dạng của những ngày tháng huy hoàng của mỗi người, dù là hiện tại, quá khứ hay tương lai.





Lee Ji-hyeok, diễn viên Jung Il-woo

Là quản lý của nhóm phụ trách khách hàng vip đặc biệt, Lee Ji-hyeok có tính cách tỉ mỉ, làm việc nhanh gọn, cộng với ngoại hình đầy sứt hút nên luôn được mọi người công nhận là người có năng lực. Anh làm việc chăm chỉ vào ngày thường và bận rộn với sở thích cá nhân vào cuối tuần, sống với lý tưởng không kết hôn và tiêu không ít tiền vào sở thích của mình. Ji-hyeok còn từng từ chối lời tỏ tình của hậu bối Ji Eun-o cùng câu lạc bộ trường đại học, cho đến khi một khoảnh khắc làm thay đổi cả cuộc đời anh.





Ji Eun-o, diễn viên Jung In-sun

Ji Eun-o là quản lý quán cà phê kiêm thiết kế nội thất. Cô thông minh và rất tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao. Eun-o học chuyên ngành Khoa học máy tính với mong muốn có thể dễ tìm việc làm để giúp đỡ gia đình đang bên bờ vực phá sản. Tuy nhiên, sau khi làm thợ bóc giấy dán tường tại một studio thiết kế nội thất, niềm đam mê thiết kế nội thất của Eun-o đã nở rộ từ đó.





Park Sung-jae, diễn viên Yoon Hyun-min

Park Sung-jae sinh ra trong một gia đình giàu có. Anh là bạn thân của Lee Ji-hyeok từ thời trung học cơ sở và phổ thông dù cả hai có tính cách trái ngược nhau. Anh có vẻ ngoài thờ ơ, nhưng lại bộc lộ nhiều khía cạnh khác nhau tùy thuộc vào người anh tiếp xúc. Tuy có đủ mọi thứ cần thiết về mặt vật chất, nhưng thực ra Sung-jae khá giỏi trong việc kìm nén cảm xúc và ẩn chứa một nỗi cô đơn sâu sắc.