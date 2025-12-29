Phần 39: Nhà văn Han Kang đoạt Giải Nobel Văn học, mở ra kỷ nguyên văn học Hàn Quốc

Han Kang là nữ nhà văn châu Á đầu tiên đoạt Giải Nobel Văn học Năm 2024, nhà văn Han Kang đã trở thành nữ tác giả châu Á đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học. Các tác phẩm của bà như “Bản chất của người” (Human acts), “Tôi không nói lời tạm biệt” (I do not bid farewell), khắc họa những bi kịch lịch sử bằng ngôn ngữ giàu chất thơ, qua đó nhận được sự đồng cảm của giới văn học toàn cầu. Giải thưởng Nobel Văn học này không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn là dấu mốc khẳng định vị thế của văn học Hàn Quốc trên trường quốc tế.





Nhà văn Han Kang tại lễ trao Giải Nobel Văn học năm 2024

ⓒ KBS

Thế giới văn chương của Han Kang Tác giả Han Kang bắt đầu thu hút sự chú ý vào năm 1993 với bài thơ “Mùa đông ở Seoul” (Winter in Seoul) và chính thức ra mắt văn đàn thông qua truyện ngắn “Mỏ neo đỏ” (Red anchor). Sau đó, bà đã khám phá sâu những chủ đề về bạo lực của con người, sự im lặng và nỗi đau nội tâm qua các tác phẩm như “Người ăn chay” (The vegetarian), “Lớp học tiếng Hy Lạp” (Greek lessons), “Gió thổi” (The wind blows). Đặc biệt, tác phẩm “Người ăn chay” là câu chuyện mang nhiều biểu tượng và ẩn dụ nói về sự lựa chọn từ chối bạo lực của một người phụ nữ đã giúp nhà văn Han Kang giành giải thưởng Man Booker quốc tế của Anh năm 2016. Văn phong của Han Kang được nhận diện bởi lối viết tiết chế, giàu chất thơ và những khoảng lặng đầy ý nghĩa.





Tiểu thuyết gia Han Seung-won, cha của nhà văn Han Kang; nhà văn Han Kang và dịch giả Deborah Smith tại lễ trao giải Man Booker năm 2016 ⓒ KBS

“Người ăn chay” (The vegetarian) đoạt Giải Man Booker quốc tế

ⓒ KBS

Vị thế của văn học Hàn Quốc trên trường quốc tế trước thời của nhà văn Han Kang Trước khi Han Kang được vinh danh, văn học Hàn Quốc đã từng bước được giới thiệu ra nước ngoài. Các tác phẩm của những nhà văn như Hwang Sok-yong, Shin Kyung-sook và Kim Young-ha đã được dịch và xuất bản, thu hút sự quan tâm của độc giả quốc tế. Bên cạnh đó, nhà thơ Ko Un và tiểu thuyết gia Hwang Sok-yong từng được truyền thông và giới phê bình nước ngoài nhắc đến như những ứng viên tiềm năng cho Giải Nobel Văn học. Tuy nhiên, do những hạn chế trong công tác dịch thuật và phát hành, văn học Hàn Quốc trong thời gian dài vẫn bị đánh giá ở vị trí bên lề, tuy giàu tiềm năng nhưng chưa thực sự bứt phá.





Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc

ⓒ KBS

Kỷ nguyên văn học Hàn Quốc chuyển biến mạnh mẽ sau giải Nobel của Han Kang Sau khi nhà văn Han Kang giành Giải Nobel Văn học, văn học Hàn Quốc bước vào giai đoạn chuyển biến rõ rệt trên thị trường toàn cầu. Các tác giả như Chung Bo-ra và Kim Hye-soon liên tiếp được chú ý tại các giải thưởng văn học quốc tế cũng như trong hoạt động xuất bản ở nước ngoài. Nhiều nhà sách và sự kiện quốc tế mở các khu trưng bày, chương trình giới thiệu riêng dành cho văn học Hàn Quốc. Cùng với sự hỗ trợ của Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc, hệ thống dịch thuật đa ngôn ngữ ngày càng hoàn thiện và sức lan tỏa toàn cầu của âm nhạc K-pop, phim K-drama đã góp phần nâng cao vị thế của văn học Hàn Quốc trên trường quốc tế. Việc Han Kang đoạt Giải Nobel Văn học được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự mở ra một giai đoạn mới đối với văn học Hàn Quốc.





Nhà thơ Kim Hye-soon (trái),

nhà văn Chung Bo-ra và tiểu thuyết “Chú thỏ bị nguyền rủa” (Cursed Bunny) (phải)

ⓒ KBS