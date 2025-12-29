“APT.” của Rosé (Blackpink) tiếp tục khẳng định sức hút trên các nền tảng số

ⓒ THE BLACK LABEL, Atlantic Records





Công ty quản lý The Black Label ngày 25/12 cho biết ca khúc “APT.” (viết tắt của “Apartment”, tạm dịch: Căn hộ) của Rosé (Blackpink) hợp tác với ngôi sao quốc tế Bruno Mars đã được chọn là “Bài hát của năm” trên ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Apple Music. Bài hát cũng đồng thời lần lượt xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng “Global 200” và hạng 9 trên bảng xếp hạng “Hot 100” của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) trong năm 2025.





Bên cạnh đó, “APT.” còn đạt ngôi Quán quân ở hạng mục âm nhạc trong nước và vị trí thứ 6 ở hạng mục âm nhạc toàn cầu trên bảng xếp hạng “Bài hát của năm 2025” (Year in Music) do nền tảng nội dung toàn cầu TikTok công bố, qua đó cho thấy mức độ phổ biến vượt trội của ca khúc này trên các nền tảng số.





Ca khúc “APT.” thuộc album chính thức đầu tay “rosie” của Rosé được phát hành từ tháng 10/2024 và nhanh chóng tạo nên hiện tượng toàn cầu. Ca khúc đã trụ vững 45 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng “Hot 100” của Billboard, ghi nhận kỷ lục là ca khúc K-pop có thời gian trụ hạng lâu nhất trên bảng xếp hạng này. Video âm nhạc (MV) của “APT.” cũng vượt mốc 2,2 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube.





Nhờ thành công của “APT.”, Rosé đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên giành giải “Bài hát của năm” tại lễ trao giải Giải thưởng Video âm nhạc MTV (MTV Video Music Awards-VMA), một trong 4 lễ trao giải âm nhạc lớn nhất ở Bắc Mỹ. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn được đề cử tại Giải Grammy ở các hạng mục “Bài hát của năm”, “Bản thu âm của năm” và “Trình diễn song ca hoặc trình diễn nhóm nhạc pop xuất sắc nhất”, qua đó lập kỷ lục là nghệ sĩ K-pop đầu tiên được đề cử ở hai hạng mục chính của giải thưởng danh giá này.





Trong thời gian tới, Rosé dự kiến sẽ tiếp tục các hoạt động sôi nổi, bao gồm việc tham gia chuyến lưu diễn thế giới “Deadline”của Blackpink cùng nhiều kế hoạch hoạt động đa dạng khác.