NCT Wish tham gia thể hiện nhạc phim cho bộ phim truyền hình đài TV Tokyo (Nhật Bản)

Nhóm nhạc nam NCT Wish với tư cách là đại diện tiêu biểu của K-pop đang hoạt động sôi nổi tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, được xác nhận sẽ tham gia hát ca khúc nhạc phim “Same Sky” cho bộ phim truyền hình “キンパとおにぎり” (tạm dịch “Cơm cuộn Kimbab và cơm nắm Onigiri”, tên phim tiếng Hàn “첫입에 반하다”).





“キンパとおにぎり” là câu chuyện tình lãng mạn thuần khiết, khắc họa quá trình từ bối rối lúc ban đầu trước sự khác biệt về văn hóa và giá trị sống của hai con người đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, sau đó cả hai dần bị thu hút bởi nhau và chia sẻ những rung động chân thành chạm đến cảm xúc người xem.





Ca khúc “Same Sky” mang màu sắc retro pop R&B, mang giai điệu ấm áp, truyền tải thông điệp về sự đồng hành và ủng hộ lẫn nhau. Ca khúc được kỳ vọng sẽ hòa quyện một cách tự nhiên với những khoảnh khắc đời thường trong trẻo, đầy nụ cười của hai nhân vật chính Hase Taiga (do nam diễn viên Akaso Eiji thủ vai) và Park Rin (do nữ diễn viên Kang Hye-won thủ vai), qua đó nâng cao độ nhập tâm cho mạch phim.





Ca khúc “Same Sky” do NCT Wish thể hiện sẽ chính thức xuất hiện trong phim kể từ tập 3, dự kiến phát sóng vào ngày 26/1 tới. Các thành viên NCT Wish bày tỏ hy vọng “Same Sky” với màu sắc tươi sáng và sự trong trẻo đặc trưng của nhóm sẽ góp phần tô đậm cảm xúc của các nhân vật, và mang đến cho khán giả một khởi đầu tuần mới đầy ý nghĩa.





Bộ phim sẽ lên sóng từ ngày 12/1/2026, vào 11 giờ 06 phút tối thứ Hai hằng tuần trên kênh TV Tokyo và được chiếu độc quyền trên nền tảng Netflix.