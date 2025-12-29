Le Sserafim là nghệ sĩ K-pop duy nhất tại chương trình đón năm mới quy mô lớn nhất nước Mỹ 

ⓒ SOURCE MUSIC





Nhóm nhạc nữ Le Sserafim đang thu hút sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ trong và ngoài nước trước thềm xuất hiện trên chương trình đón năm mới quy mô lớn nhất nước Mỹ.





Trước đó, Le Sserafim đã xác nhận sẽ tham gia trình diễn trong chương trình biểu diễn đón giao thừa cuối năm “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026” (gọi tắt là New Year’s Rockin’ Eve), được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC (Mỹ) vào ngày 31/12 (giờ địa phương). Đặc biệt, Le Sserafim là nghệ sĩ K-pop duy nhất xuất hiện trong đội hình biểu diễn năm nay, qua đó khẳng định sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của nhóm trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Tại sân khấu New Year’s Rockin’ Eve, Le Sserafim dự kiến sẽ trình diễn ca khúc chủ đề “Crazy” thuộc album mini thứ 4 cùng “Spaghetti” (hợp tác cùng thành viên j-hope của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS)).





Thông qua công ty quản lý Source Music, Le Sserafim bày tỏ niềm háo hức khi được đứng trên sân khấu đặc biệt vào ngày cuối cùng của năm 2025, đồng thời cho biết việc cùng khán giả khắp thế giới khép lại một năm cũ và chào đón năm mới mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Nhóm cũng chia sẻ rằng năm 2025 là một năm đáng nhớ khi các ca khúc phát hành nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả, cùng với việc hoàn thành chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên khiến cho các thành viên vô cùng hạnh phúc. Le Sserafim cũng nhấn mạnh sẽ dốc hết tâm huyết để mang đến một sân khấu ấn tượng như lời tri ân dành cho người hâm mộ.





Sau khi khép lại các hoạt động cuối năm thông qua chương trình này, Le Sserafim sẽ tiếp tục tổ chức concert encore thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới tại Seoul vào ngày 31/1 năm nay và ngày 1/2/2026.