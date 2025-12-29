Pledis Entertainment giành giải thiết kế tại Giải thưởng thiết kế Đức 2026

ⓒ PLEDIS Entertainment





Theo danh sách công bố ngày 29/12 của Ban tổ chức Giải thưởng thiết kế Đức (German Design Award, GDA), công ty quản lý của hai nhóm nhạc nam đình đám Seventeen và TWS là Pledis Entertainment đã giành chiến thắng ở lĩnh vực “Thiết kế truyền thông xuất sắc” (Excellent Communication Design) thuộc hạng mục “Bản sắc doanh nghiệp” (Corporate Identity, CI), qua đó được quốc tế ghi nhận về tính đổi mới và mức độ hoàn thiện trong xây dựng bản sắc thương hiệu.





GDA là giải thưởng do Hội đồng thiết kế Đức (thành lập từ năm 1953) tổ chức, sở hữu bề dày lịch sử và độ uy tín cao, được đánh giá ngang tầm với ba giải thưởng thiết kế hàng đầu thế giới. Hội đồng giám khảo của Giải thưởng thiết kế Đức đánh giá CI của Pledis gây ấn tượng mạnh khi truyền tải thông điệp cốt lõi của thương hiệu thông qua cách diễn giải trực quan “nhịp đập” của các màn trình diễn nghệ sĩ, đồng thời cho rằng sự kết hợp hài hòa giữa kiểu chữ, màu sắc và bố cục mô-đun đã tạo nên một bản sắc thống nhất, dễ ghi nhớ.





CI của Pledis được xây dựng dựa trên trên việc trực quan hóa khẩu hiệu “Biểu diễn chính là nhịp đập” (Performance becomes Pulse). Sự kết hợp đối lập giữa phần chữ “Ple” được biến tấu bằng những đường cong mềm mại và “dis” với các nét thẳng chắc chắn đã tạo nên nhịp điệu và sức sống đặc trưng của Pledis. Qua đó, công ty thể hiện rõ định hướng nuôi dưỡng những nghệ sĩ mang cá tính đa dạng, tạo ra các nội dung khác biệt nhằm khuấy động cảm xúc và làm rung động công chúng toàn cầu.





Được thành lập vào năm 2007, Pledis đã không ngừng tích lũy kinh nghiệm và mở rộng mạng lưới nền tảng âm nhạc K-pop trong suốt nhiều năm qua. Từ nhà sản xuất âm nhạc dẫn dắt xu hướng Bumzu, nghệ sĩ đa năng hoạt động linh hoạt ở cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất Hwang Min-hyun (cựu thành viên nhóm NU’EST và Wanna One), đến nhóm nhạc vươn lên hàng “siêu thần tượng” khi liên tiếp thiết lập những kỷ lục đầu tiên, cao nhất và nhiều nhất trong K-pop là Seventeen hay nhóm nam “biểu tượng của tuổi trẻ” TWS, Pledis đã khẳng định năng lực phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng các tài năng thành những ngôi sao có sức ảnh hưởng.