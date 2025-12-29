Ador chấm dứt hợp đồng với thành viên Danielle (NewJeans)

Công ty quản lý Ador (công ty con trực thuộc công ty giải trí Hybe) ngày 29/12 đã đưa ra thông báo về những diễn biến mới liên quan đến các thành viên nhóm NewJeans. Ador cho biết thành viên Hanni bày tỏ việc tôn trọng phán quyết của tòa án, cô đã quyết định quay trở lại cùng nhóm và công ty. Trong khi đó, Danielle thì quyết định chấm dứt hợp đồng độc quyền.





Phía công ty dự kiến sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với một thành viên trong gia đình của Danielle và cựu Giám đốc điều hành (CEO) Min Hee-jin, những cá nhân được cho là có trách nhiệm lớn trong việc gây ra tranh chấp lần này cũng như việc NewJeans rời đi và chậm trễ trong quá trình quay trở lại.





Trước đó, các thành viên NewJeans từng yêu cầu phục chức cho cựu CEO Min Hee-jin, người bị sa thải trong quá trình xung đột với Hybe vào năm ngoái, nhưng không được công ty chấp thuận. Đến tháng 11/2024, các thành viên đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với Ador, dẫn lý do công ty vi phạm các điều khoản hợp đồng.





Ador khi đó đã khẳng định hợp đồng với NewJeans vẫn còn hiệu lực và đã đệ đơn kiện yêu cầu xác nhận tính hợp lệ của hợp đồng độc quyền vào tháng 12 cùng năm. Đồng thời, công ty cũng nộp đơn xin áp dụng lệnh cấm nhằm ngăn các thành viên tiến hành các hoạt động độc lập trước khi có phán quyết cuối cùng. Tòa án sau đó đã ra phán quyết có lợi cho Ador trong cả hai vụ trên.





Sau đó, vào tháng 11/2025, hai thành viên là Haerin và Hyein đã bày tỏ mong muốn tiếp tục các hoạt động cùng công ty quản lý. Các thành viên Hanni, Minji và Danielle cũng lần lượt bày tỏ ý định quay trở lại Ador. Riêng trường hợp của Minji, công ty cho biết hai bên vẫn đang trong quá trình trao đổi.