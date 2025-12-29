Vượt loạt mỹ nhân phương Tây, Rosé (Blackpink) đứng đầu “Gương mặt đẹp nhất thế giới 2025”

ⓒ THE BLACK LABEL

Rosé (Blackpink) đã xuất sắc giành vị trí số 1 trong danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025” do chuyên trang đánh giá phim TC Candler (Mỹ) công bố thông qua kênh YouTube chính thức ngày 29/12. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc khác cũng có tên trong cả hạng mục nam và nữ ở thứ hạng cao, cho thấy sức hút nhan sắc của nghệ sĩ K-pop.





Ngay sau Rosé là nữ diễn viên người Mỹ Sydney Sweeney. Đáng chú ý, các thành viên còn lại của Blackpink cũng đồng loạt góp mặt trong danh sách như Jisoo đứng thứ 11, Lisa xếp hạng 22 và Jennie ở vị trí 46, cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của nhóm nữ hàng đầu K-pop trên phạm vi quốc tế.





Nhiều nghệ sĩ K-pop khác cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi góp mặt trong top 10 những gương mặt đẹp nhất thế giới năm nay là Pharita (thành viên người Thái Lan nhóm nữ BabyMonster) khi vươn lên vị trí thứ 3, Karina (aespa) xếp hạng 8.





Ở “100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2025” đối với nam giới, nam diễn viên kiêm ca sĩ Trương Triết Hạn (Trung Quốc) đã xuất sắc giành ngôi vị số 1. Đối với nam nghệ sĩ K-pop, V (Đòa thiếu niên chống đạn (BTS)) đạt thứ hạng cao nhất trong số nghệ sĩ Hàn Quốc với vị trí thứ 7, theo sau là Niki (Enhypen) hạng 10, Jungkook (BTS) hạng 14 và Hyunjin (Stray Kids) hạng 18, nam ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun-woo xếp thứ 33.





Từ năm 1990, TC Candler hàng năm đều lựa chọn “100 gương mặt đẹp nhất” ở cả nghệ sĩ nam và nữ trên toàn thế giới. Kết quả được tổng hợp thông qua quá trình đề cử và bình chọn kéo dài một năm. Riêng năm nay đã có khoảng 60.000 đề cử. Dù vẫn vấp phải những tranh cãi xoay quanh tính chủ quan và minh bạch, danh sách này mỗi năm đều thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, phản ánh sức ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa đại chúng và fandom toàn cầu.