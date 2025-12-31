Mamamoo tái hợp đội hình đầy đủ kỷ niệm 12 năm ra mắt trong năm 2026

Công ty quản lý RBW (Rainbowbridge World) chính thức xác nhận nhóm nhạc nữ Mamamoo sẽ phát hành album với đội hình đầy đủ cũng như khởi động tour lưu diễn thế giới quy mô lớn trong năm 2026. Album mới ra mắt đúng dịp trước thềm kỷ niệm 12 năm ra mắt của Mamamoo nên mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả các thành viên lẫn người hâm mộ.

Sau khi phát hành album vào tháng 6 năm tới, Mamamoo dự kiến tổ chức tour lưu diễn thế giới tại 26 thành phố trên toàn cầu, trải dài từ Hàn Quốc đến các khu vực châu Á, châu Mỹ và châu Âu. Thông qua dự án toàn cầu kỷ niệm 12 năm ra mắt, nhóm thể hiện quyết tâm đáp lại tình yêu và sự ủng hộ bền bỉ của cộng đồng người hâm mộ MooMoo, những người đã chờ đợi suốt thời gian dài cho các hoạt động với đội hình đầy đủ của nhóm.





Dự kiến trong tour diễn lần này, Mamamoo không chỉ trình diễn các ca khúc mới mà còn mang đến những sân khấu live tái hiện trọn vẹn hành trình âm nhạc của nhóm, hứa hẹn một lần nữa khẳng định danh xưng “믿듣맘무” (tạm dịch “uy tín đáng nghe Mamamoo”). Trong không gian sân khấu được dàn dựng quy mô lớn, từng thành viên được kỳ vọng sẽ phô diễn trọn vẹn sức hút cùng khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng tiêu biểu của K-pop.





Mamamoo ra mắt vào năm 2014 và nhanh chóng ghi dấu ấn với hàng loạt bản hit, qua đó gắn liền với danh xưng “믿듣맘무”, bảo chứng cho chất lượng âm nhạc. Dựa trên nền tảng thực lực biểu diễn vượt trội, nhóm đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một nhóm idol thông thường, khẳng định vị thế là nhóm nhạc thực lực tiêu biểu của làng nhạc Hàn Quốc.