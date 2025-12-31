Du học sinh Lâm Bảo Ngọc được Hàn Quốc vinh danh vì cứu người đuối nước

Trong không khí năm mới đầy hy vọng, “Chuyện từ Seoul” xin được mang đến câu chuyện đẹp về lòng dũng cảm và sự tử tế của Lâm Bảo Ngọc, sinh viên Khoa Giáo dục tiếng Hàn, Đại học Songwon (thành phố Gwangju, Hàn Quốc). Cuối năm 2025, Ngọc đã được Sở Cảnh sát Yeosu, Quỹ phúc lợi LG và Quỹ phúc lợi GS Caltex trao các bằng khen danh giá sau hành động cứu một người đàn ông đuối nước tại vùng biển ngoài khơi Yeosu.





Vô tình có mặt tại hiện trường rạng sáng ngày 31/8 khi đang nghỉ hè tại Yeosu, ngay khi nhìn thấy nạn nhân nhảy khỏi cầu Seonsu, phản xạ và trực giác đã khiến Bảo Ngọc dũng cảm lao xuống biển dù không phải người bơi giỏi. Suốt gần 15 phút vật lộn trong nước lạnh, chàng du học sinh đã bình tĩnh, kiên trì giữ cho nạn nhân nổi lên cho đến khi cảnh sát và cứu hộ có mặt. Hành động nghĩa hiệp của Bảo Ngọc đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, truyền cảm hứng về sự trắc ẩn, tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội. Cũng sau sự việc này, Đại học Songwon đã ký kết hợp tác với đồn Cảnh sát Nam Gwangju nhằm thúc đẩy phòng chống tội phạm, an toàn và các hoạt động thiện nguyện cho sinh viên quốc tế.

Hãy cùng lắng nghe câu chuyện đầy cảm động về quá trình cứu người cũng như những khoảnh khắc căng thẳng khi đó của chàng du học sinh giàu lòng nhân ái này nhé!