ONEUS kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản sau 7 năm hoạt động

Công ty quản lý RBW ngày 2/1 đã đưa ra thông báo chính thức cho biết công ty đã thảo luận kỹ lưỡng với các thành viên nhóm nhạc nam ONEUS về kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, trên cơ sở đó, hai bên đã đi đến thống nhất chấm dứt hợp đồng độc quyền với toàn bộ 5 thành viên vào cuối tháng 2/2026.





Theo nội dung thông báo, album mới của ONEUS dự kiến phát hành trong tháng này cùng các hoạt động quảng bá trên sóng truyền hình sẽ là lịch trình cuối cùng của nhóm dưới danh nghĩa nghệ sĩ trực thuộc RBW.





Tuy nhiên, phía công ty nhấn mạnh rằng dù hợp đồng độc quyền với ONEUS kết thúc nhưng RBW và các thành viên viên đã thống nhất quan điểm về việc tiếp tục duy trì những giá trị và bản sắc vốn có của nhóm. Theo đó, các anh chàng sẽ vẫn hoạt động dưới tên gọi ONEUS trong thời gian tới. RBW khẳng định sẽ tích cực phối hợp và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho hoạt động chung nhằm giúp các thành viên tiếp tục gắn bó với người hâm mộ To Moon (tên fandom của ONEUS) với tư cách là ONEUS, dù ở bất kỳ môi trường nào.





ONEUS là nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên, ra mắt vào ngày 9/1/2019. Ban đầu nhóm hoạt động với đội hình 6 người, song đã tái cơ cấu thành 5 thành viên sau khi thành viên Ravn rời nhóm vào năm 2022. Tên gọi ONEUS là sự kết hợp giữa chữ “Us” (chúng tôi) trong cụm “You Make Us” (các bạn tạo nên chúng tôi) và chữ “One” (một), mang ý nghĩa “Chúng tôi (US) được tạo nên từ sức mạnh của từng người hâm mộ (ONE)”.