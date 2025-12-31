“Run BTS” của BTS lội ngược dòng trên bảng xếp hạng iTunes trước thềm nhóm comeback

ⓒ Big Hit Music





Công ty quản lý BigHit Music ngày 2/1 cho biết ca khúc “달려라 방탄” (Hãy chạy nào BTS; Run BTS) phát hành vào tháng 6/2022 của nhóm nhạc nam toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng “iTunes Top Songs” tại 61 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trùng với thời điểm công bố màn tái xuất vào tháng 3 của nhóm.





Tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, “Hãy chạy nào BTS” đã đứng đầu bảng “iTunes Top Song” tại Brazil, Phần Lan, Mexico, Hy Lạp và nhiều quốc gia khác. Đây là ca khúc nằm trong album tuyển tập “Proof” phát hành vào tháng 6/2022, album cuối cùng trước khi toàn bộ thành viên bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự.





BigHit Music lý giải rằng cộng đồng người hâm mộ toàn cầu Army (tên fandom của BTS) đã chủ động tổ chức hoạt động nghe nhạc trực tuyến ca khúc “Run BTS” nhân dịp bước sang năm 2026, qua đó giúp ca khúc này đạt được thành tích dẫn đầu các bảng xếp hạng quốc tế. “Run BTS” là ca khúc truyền tải thông điệp về sự động viên lẫn nhau và lời hứa sẽ tiếp tục tiến về phía trước không ngừng nghỉ, đồng thời thể hiện rõ tinh thần nhiệt huyết, sự gắn kết và bản sắc đặc trưng của BTS. Làn sóng “lội ngược dòng trêm bảng xếp hạng” lần này nhiều khả năng xuất phát từ tình cảm của Army, những người mong muốn “cùng chạy” với 7 thành viên BTS trong hành trình comeback sắp tới.





Trong một tin liên quan, công ty ngày 1/1 công bố BTS sẽ chính thức trở lại đường đua âm nhạc với album mới dự kiến phát hành vào ngày 20/3 tới. Đây là lần comeback với đội hình đầy đủ đầu tiên sau 3 năm 9 tháng, kể từ album “Proof”. Nhân dịp năm mới 2026, nhóm đã gửi thư tay tới Army để bày tỏ lòng biết ơn, gửi lời chúc năm mới đến fan, đồng thời gián tiếp xác nhận thời điểm comeback. Sau khi phát hành album, BTS dự kiến khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn, với các thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.