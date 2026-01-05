Trong khi chờ đợi Gyeong-do (Surely Tomorrow)





Tên tiếng Hàn: 경도를 기다리며

Thể loại: Phim truyền hình tình cảm, lãng mạn

Diễn viên: Park Seo-jun, Won Ji-an, Lee Joo-young, Kang Ki-doong, Jo Min-kook

Đạo diễn: Lim Hyun-wook

Kịch bản: Yoo Young-ah

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 6/12/2025 ~

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Bộ phim tình cảm lãng mạn kể về Lee Gyeong-do và Seo Ji-woo, cặp đôi đã hẹn hò và chia tay hai lần. Cả hai gặp lại sau một tin tức về vụ bê bối ngoại tình mà chính Gyeong-do đưa tin, trong đó Ji-woo là vợ của nhân vật chính.





Lee Gyeong-do, diễn viên Park Seo-jun

Lee Gyeong-do là Phó Ban giải trí của tờ Nhật báo Dongwoon. Anh luôn phản bác khi bị gọi là “một chàng trai si tình điển hình” do mối quan hệ kéo dài tổng cộng chưa đầy một năm với Seo Ji-woo một lần ở tuổi 20 và một lần lúc 28 tuổi mà anh không thể nào quên. Gyeong-do khăng khăng rằng anh không phải vì không quên được Ji-woo mà sống độc thân. Anh cũng từng gặp gỡ người mới, chỉ là chẳng mối quan hệ nào kéo dài được lâu. Khi bước sang tuổi 38 gặp lại Ji-woo thêm một lần nữa, Gyeong-do mới nhận ra có lẽ bản thân đã vô thức khép lòng với những mối quan hệ mới chỉ vì dáng hình của Ji-woo vẫn còn đâu đó trong tâm trí.





Seo Ji-woo, diễn viên Won Ji-an

Là một ái nữ xinh đẹp - người thừa kế của một công ty hàng đầu, Seo Ji-woo luôn vướng vào những rắc rối ồn ào giới tài phiệt. Người thật lòng nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp chỉ có cha và chị gái, nhưng trớ trêu thay cha quá bận rộn, còn chị thì chìm trong việc học. Người duy nhất rảnh rỗi ở nhà lại là mẹ, và bà luôn đối xử lạnh nhạt với cô. Từng nghĩ mình bị ghét vì không xuất sắc bằng chị gái, Ji-woo lớn lên trong nỗi u ám lặng lẽ, thứ cảm giác dần bao trùm tuổi trưởng thành. Cho đến khi gặp được Lee Gyeong-do, người nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Cả hai yêu nhau rồi chia tay, rồi lại gặp gỡ nhau rồi chia xa, đúng lúc Gyeong-do trải qua giai đoạn khó khăn nhất của đời mình. Rồi trước ngoài 40 tuổi, họ lại gặp nhau…





Park Se-yeong, diễn viên Lee Joo-young

Hiện là người điều hành Lớp mỹ thuật Namu, Park Se-yeong trước đây từng theo học hội họa phương Tây trước khi mở lớp riêng. Cô vừa quản lý công việc vừa âm thầm hỗ trợ để chồng mình (Cha Woo-sik) tiếp tục theo đuổi sân khấu kịch. Se-yeong cũng là người luôn giữ liên lạc với Seo Ji-woo trong suốt nhiều năm. Dù lời nói đôi khi thẳng thừng và hơi gai góc, cô lại sống rất nghĩa khí. Khi chứng kiến sự va chạm dữ dội nhưng đầy chân thật của Gyeong-do và Ji-woo, Se-yeong nhanh chóng nhận ra đó chính là một tình yêu chân thật và hết sức ủng hộ.





Cha Woo-sik, diễn viên Kang Ki-doong

Với xuất phát điểm khá đặc biệt khi từng học ngành điện tử nhưng Cha Woo-sik lại không thể dứt ra khỏi sức hút của sân khấu. Hiện anh là diễn viên kịch. Anh cũng hiểu rõ về chuyện tình cảm của Gyeong-do và luôn bảo vệ bạn mình. Với vợ, Woo-sik mang trong lòng sự day dứt vì mãi chưa thể mang lại thành công lớn nào để bù đắp cho sự hy sinh của cô ấy. Sự nghiệp của anh lúc có lúc không, mãi chỉ quanh quẩn với những vai nhỏ, cho đến khi cuối cùng cũng có cơ hội chạm tay vào vở kịch mà anh hằng mơ ước…