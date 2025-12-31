BTS trở lại đường đua K-pop với đội hình đầy đủ cùng album mới và world tour

ⓒ Big Hit Music

Nhóm nhạc toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) chính thức xác nhận sẽ trở lại đường đua âm nhạc K-pop với album phòng thu thứ 5, dự kiến phát hành vào 1 giờ chiều ngày 20/3 (giờ Hàn Quốc). Thông tin này được BTS công bố vào ngày 5/1 thông qua nền tảng cộng đồng người hâm mộ trực tuyến Weverse.





Album mới sắp tới đánh dấu màn tái xuất với đội hình đầy đủ của nhóm sau 3 năm 9 tháng kể từ album tuyển tập “Proof” (6/2022). Đây cũng là album phòng thu đầu tiên sau 6 năm 1 tháng, tính từ album “MAP OF THE SOUL : 7” (2/2020), khiến sự trở lại lần này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ trên toàn thế giới.





Album phòng thu thứ 5 của BTS bao gồm 14 ca khúc. Trung thành với tinh thần luôn gửi gắm suy nghĩ và thông điệp của mình qua âm nhạc kể từ khi ra mắt, nhóm cho biết đã dành nhiều tâm huyết để khắc họa hình ảnh “BTS của hiện tại” trong lần trở lại này. Trong nửa cuối năm 2025, các thành viên đã tập trung cao độ vào quá trình sản xuất album, trực tiếp phản ánh những suy nghĩ cá nhân vào âm nhạc, cùng nhau thống nhất và định hình hướng đi chung cho toàn bộ sản phẩm lần này.





Mỗi ca khúc trong album đều thấm đẫm cảm xúc và những trăn trở mà BTS đã trải qua trong suốt hành trình hoạt động. Bên cạnh đó, album cũng truyền tải rõ nét lòng biết ơn của nhóm dành cho fandom Army đã kiên nhẫn chờ đợi các hoạt động với đội hình đầy đủ trong thời gian dài. Toàn bộ những câu chuyện được gửi gắm trong album không chỉ là bản tự sự về hành trình của BTS, mà còn là thông điệp tri ân gửi tới những người hâm mộ luôn đồng hành và ủng hộ nhóm một cách bền bỉ.





Bên cạnh đó, BTS cũng cho biết sẽ công bố thông tin liên quan đến lịch trình tour diễn thế giới vào ngày 14/1 tới. Đây là chuyến lưu diễn quy mô lớn được tổ chức sau khoảng 4 năm, kể từ khi tour “BTS Permission to Dance on Stage” khép lại tại thành phố Las Vegas (Mỹ) vào tháng 4/2022. Chỉ với việc công bố thời điểm phát hành album cùng thông báo trước về lịch công bố tour diễn, BTS đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ âm nhạc toàn cầu.





Như một phần trong chiến dịch quảng bá cho màn trở lại, các anh chàng BTS cũng đã ra mắt website chính thức mới mang tên 2026bts.com để cập nhật các thông tin liên quan đến album mới và tour diễn sắp tới.