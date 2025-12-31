Yuna (ITZY) chuẩn bị ra mắt album solo trước thềm ra mắt với vai trò diễn viên

ⓒ JYP Entertainment

Công ty quản lý JYP Entertainment ngày 6/1 cho biết Yuna (ITZY) hiện đang trong quá trình chuẩn bị album để ra mắt với tư cách ca sĩ solo. Thời điểm phát hành cụ thể vẫn chưa được ấn định. Đây là cột mốc đáng chú ý khi Yuna debut solo sau 7 năm hoạt động trong ngành giải trí.

Ra mắt từ năm 2019, Yuna đã cùng ITZY liên tục gặt hái thành công với nhiều bản hit, thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước. Tháng 10 năm ngoái, ITZY đã phát hành album “TUNNEL VISION” với ca khúc chủ đề cùng tên, giành hàng loạt vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng và chương trình âm nhạc. Nhóm cũng sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới thứ ba “Tunnel Vision” bằng ba đêm tại Seoul từ ngày 13-15/2 trong năm nay.

Bên cạnh âm nhạc, Yuna còn chuẩn bị lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất sau khi xác nhận tham gia bộ phim truyền hình mới “언더커버 미쓰홍” (tạm dịch “Quý cô Hong dưới vỏ bọc” - Undercover Miss Hong) do hai diễn viên Park Shin-hye và Go Kyung-pyo đóng chính, dự kiến lên sóng trong trung tuần tháng 1 này. Cùng với đó, cô nàng cũng góp mặt trong dự án phim khác là “최애의 사원” (tạm dịch “Nhân viên yêu thích nhất”) cũng dự kiến chiếu trong năm nay, đóng vai một nữ diễn viên hàng đầu, hứa hẹn mang đến hình ảnh hoàn toàn mới.

Với việc đồng thời thử sức ở cả ba lĩnh vực là hoạt động nhóm cùng ITZY, debut solo và diễn xuất, công chúng đang đặt nhiều kỳ vọng vào sự trưởng thành và bứt phá của Yuna trong năm mới 2026.