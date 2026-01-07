Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 9

ⓒ KBS News

Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên Đại hội đảng là sự kiện chính trị lớn nhất củaở đảng Lao động cầm quyền Bắc Triều Tiên và đã được tổ chức tổng cộng 8 lần. Đầu năm 2026, nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng Bắc Triều Tiên đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng Lao động miền Bắc lần thứ 9. Trọng tâm đường lối phát triển chung của Đại hội đảng lần nàyĐại hội đảng lần này được dự đoán sẽ nhấn mạnh chuyển hướng sang cấu trúc và tư tưởngthay đổi về cấu trúc và tư tưởng, khác với lập trường tập trung ứng phó khủng hoảng, ổn định thể chế sau Đại hội đảng Lao động miền Bắc lần thứ 8. Là sự kiện chính trị quan trọng nhất được tổ chức theo chu kỳ 5 năm, Đại hội đảng Lao động lần thứ 9 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt đối với các chính sách đối nội và đối ngoại của miền Bắc.





Nhìn chung, Về đối nội, ĐĐại hội đảng lần này nhiều khả năng có thể sẽ tiếp tục đẩy mạnh chính sách “5 đường lối xây dựng đảng thời đại mới” dodo Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnhnhấn mạnhmạnh. Chính sách này duy trì mô hình cầm quyền lấy đảng làm trung tâm, song chuyển sang nhưng vận hành bằnbằngg một hệ thống quản lý chặt chẽ dựa trên đảng, kỷ luật và quy trình, thay vì chủ yếu dựa chủ yếu vào hình ảnh lãnh tụ, phản ánh xu hướng cụ thể là tập trung duy trì mô hình thống trị lấy đảng làm trung tâm nhưng chuyển trọng tâm từ đề cao hình ảnh cá nhân sang quản lý dựa trên đảng, kỷ luật và quy trìnhtrình; trong các lĩnh vực chuyển từ đề cao hình ảnh cá nhân sang quản lý dựa trên đảng, kỷ luật và quy trìnhchính trị, tổ chức, tư tưởng, kỷ luật và tác phong. Theo đó, đường lối đối nội sau Đại hội đảng lần thứ 9 được dự báo sẽ tập trung vào ba vấn đề gồm củng cố vai trò đảng, tăng cường quản lý địa phương và thúc đẩy chuyển giao thế hệ nhằm ổn địnhxây dựng thể chếvững chắc thể chế một nhà lãnh đạo duy nhất.





Về mặt đối ngoại, Bắc Triều Tiên có thể sẽnhiều khả năng sẽ theo đuổi chiến lược vừa kép, vừa duy trì khả năng đàm phán với Mỹ trong khi giữ nguyên lập trường sở hữu hạt nhântrong khi vẫn giữ nguyên lập trường sở hữu hạt nhân của mình; vừa tiếp tục giữ khoảng cách với Hàn Quốc, khiến quan hệ liên Triều được dự báo tiếp tục trầm lắng. Hiện tạitại, dư luận đang tiếp tục chú ý vào , những lựa chọn và định hướng mà Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra tại kỳ đĐại hội đảng lần này đang hết sức thu hút sự chú ý từ dư luận đang rất được dư luận chú ý. .