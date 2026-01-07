Dân ca Minyo trên đảo Jeju ở Hàn Quốc

Trong các khúc dân ca Minyo của Hàn Quốc, có khá nhiều khúc chịu ảnh hưởng của âm nhạc múa hát lên đồng, ví như khúc dân ca Changbutaryeong hay Noraegarak của tỉnh Gyeonggi, hay khúc Seowujetsori ở đảo Jeju. Truyền rằng, trên đảo Jeju có tới 18.000 vị thần. Người dân đảo Jeju tin rằng các vị thần trấn giữ mọi nơi trên đảo. Ví như trong tự nhiên có thần gió Baramsin, thần biển Badasin; thần thủ hộ làng Suhosin; thần thổ địa của mỗi nhà Seongjusin. Người ta cũng tin rằng từ cổng chính cho đến tận nhà xí, các vị thần ngự trị ở mọi ngóc ngách trong nhà. Do đức tin này nên đảo Jeju cũng là nơi có nhiều nghi thức cúng tế thần được kế tục tới ngày nay. Yeongdeunggut là khúc múa hát lên đồng nghênh đón thần Yeongdeung trong tháng 2 âm lịch, đã được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Yeongdeunggut là nghi lễ cúng tế lên đồng rất lớn, diễn ra trong suốt 15 ngày trên đảo Jeju và còn được bình chọn là di sản văn hoá phi vật thể của quốc gia. Tới giờ vẫn còn một số nghi thức cúng tế lên đồng xua đuổi tà ma trong làng hay trên đường phố được lưu truyền. Trên các chiếu đồng, ngoài ông đồng bà đồng, những người tới xem đồng cũng hoà mình vào chiếu đồng, nhảy múa và ca hát cùng ông đồng bà đồng. Hoạt động này được gọi là Seoksallim, và Seowujetsori là khúc hát thường được hát trên chiếu đồng. Seowujetsori còn được người dân hát lúc làm ruộng, ở những bữa ăn uống đình đám trong làng nên dần dà trở thành dân ca Minyo, và còn có tên gọi là Aoegi.





* Nhạc khúc Cheonnyeonmanse (Nghìn năm vạn tuế) / nhóm đàn tranh 12 dây Gayageum Sukmyeong

* Khúc hát lên đồng Seowujetsori / bô lão Kim Ok-ryeon, nhóm phụ hoạ